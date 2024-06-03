Участники программы «Время героев» пройдут обучение на атомном ледоколе

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В Мурманске продолжается первый модуль обучающей программы для участников СВО под названием «Время героев». Эта программа была запущена по поручению Владимира Путина. Обучение проводится Высшей школой государственного управления (ВШГУ) Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж».
Цель программы — подготовка опытных руководителей из числа действующих и бывших военных для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
«Президент России Владимир Путин поручил сделать программу на базе лучших практик Академии. Мы реализуем программы „Школа губернаторов“, „Школа мэров“, делаем конкурс „Лидеры России“ и действительно готовим лучших управленцев для страны. Вместе с нашими партнерами, в том числе госкорпорацией „Росатом“, мы сделали очень сильную и сложную программу. Наша задача — дать участникам как базовые знания по разным направлениям, с которыми они могут столкнуться в гражданской жизни, так и лидерские, управленческие компетенции. Я уверен, те, кто дойдет до Северного полюса и вернется обратно, запомнят это на всю жизнь», — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Сегодня 83 участника спецоперации отправились на борту атомного ледокола «50 лет Победы» к Северному полюсу. Среди них — военнослужащие, которые проявили мужество и героизм. У них есть опыт управления и потенциал для развития. Предприятие «Атомфлот», входящее в Госкорпорацию «Росатом», предоставило ледокол для этой поездки.
«Муниципальная служба, государственная служба — она как живой организм, в нормальном развивающемся государстве тоже развивается и меняется ежедневно. Чтобы быть в современном государстве, нужно быть современным военным, современным муниципальным, государственным служащим. Опыт мы получаем каждый день новый и в знаниях, и в общении, и практический опыт взаимодействия — это колоссальная работа, и она у нас еще впереди», — отметил участник первой группы обучения.
Маршрут путешествия ледокола с военными пройдет через Мурманск, Северный полюс, Землю Франца-Иосифа и вернется в Мурманск. На борту для участников запланированы образовательные и культурные мероприятия.
«Первое впечатление произвели, конечно, те ребята, с которыми мы прошли на программу. Смотришь на этих в прямом смысле слова героев и понимаешь, что они сильные, мужественные и действительно элита страны. И когда приходит осознание, что ты среди них, начинаешь собою гордиться. Второе — это уровень спикеров, которые к нам приходят, — это первые лица страны, которые действительно в нас заинтересованы. Есть возможность пообщаться, задать вопросы. Ну и сама программа, конечно, очень интересна и разнообразна для каждого участника. Здесь любой из нас может взять для себя то, что ему пригодится в дальнейшей деятельности, в работе, какое бы направление он ни выбрал», — поделилась впечатлениями одна из обучающихся.
Напомним, что участники программы «Время героев» — военнослужащие, проявившие мужество и героизм в СВО, с управленческим опытом и лидерским потенциалом. Обучение первого набора началось 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж».