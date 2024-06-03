Участники программы «Время героев» пройдут обучение на атомном ледоколе

Сегодня 83 участника спецоперации отправились на борту атомного ледокола «50 лет Победы» к Северному полюсу. Среди них — военнослужащие, которые проявили мужество и героизм. У них есть опыт управления и потенциал для развития. Предприятие «Атомфлот», входящее в Госкорпорацию «Росатом», предоставило ледокол для этой поездки.