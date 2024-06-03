Стали известные самые влиятельные жители Омской области-2024

Влиятельность мэра Омска Сергея Шелеста за год немного ослабла (с 4 места он опустился на 6), но это объясняется тем, что главе миллионника сейчас не до политики. Город погряз в коммунальных проблемах, требующих оперативного вмешательства. Некоторые, такие как, например, капитальный ремонт школ, он решает весьма творчески, привлекая меценатов. Эксперты не исключают, что в ближайшее время Шелест сменит нервную должность на место поспокойнее в одном из крупных хозяйственных предприятий.