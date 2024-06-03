Стали известные самые влиятельные жители Омской области-2024

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:10
Город55 опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Омской области. Его редакции помогли составить эксперты из самых разных областей: политики, бизнесмены, экономисты и т. п. Топ-100 претерпел существенные изменения. Десятка жителей региона, имеющих наибольший авторитет, по сравнению с прошлым годом обновилась на 60%, а из рейтинга в целом выпал каждый третий участник.
Самым влиятельным человеком в Омской области стал губернатор Виталий Хоценко. Он «унаследовал» этот статус от предыдущего главы региона Александра Буркова, который покинул не только правительство, но и топ-100. Всего через полгода после назначения бывший премьер-министр ДНР уверенно выиграл губернаторские выборы. Аванс, выданный жителями Омской области, Хоценко оправдал. Чего стоит один только аэропорт Омск-Федоровка, проект строительства которого он реанимировал.
В число десяти влиятельнейших жителей региона также вошли два заместителя Виталия Хоценко — Рустам Мингазов и Олег Заремба. Перзам Мингазов, занимавший аналогичную должность в правительстве ДНР, тоже дебютант рейтинга. Отвечающий за развитие промышленности чиновник стартовал с 8 места. Замыкает топ-10 куратор внутренней политики Олег Заремба, который в прошлом году был на почетном третьем месте. Его влияние ожидаемо начало слабеть после смены власти.
Второй по влиятельности теперь прокурор Омской области Алексей Афанасьев, занимавший до этого шестую строчку рейтинга. Первый год в должности выдался для главы надзорного ведомства очень насыщенным. Прокуратура вплотную занялась проблемами расселения аварийного жилья, нелегальных свалок и благоустройства, деньги на решение которых региону выделяют из федерального бюджета.
На третье место с седьмого за год поднялся начальник регионального управления ФСБ Алексей Савченков. «Чекисты» не самые медийные, но, определенно, самые влиятельные люди. Поэтому жители микрорайона Пригородный и обратились к Алексею Савченко с просьбой остановить незаконное строительство дома на берегу Иртыша.
Кадровые перестановки в 2023 году произошли и в верхушке регионального парламента. Место бессменного спикера Владимира Варнавского, жизнь которого оборвалась из-за тяжелой болезни, занял его первый заместитель Александр Артемов. Но второе место в рейтинге влиятельных омичей, как Варнавскому, ему пока не покорилось, только четвертое.
Сразу с пятой строчки рейтинга дебютировал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который имеет в Омской области только политическую прописку — он избирался от нашего региона. В местной новостной повестке политик появляется редко, но метко. Депутат лоббирует дополнительное финансирование региональных проектов.
Влиятельность мэра Омска Сергея Шелеста за год немного ослабла (с 4 места он опустился на 6), но это объясняется тем, что главе миллионника сейчас не до политики. Город погряз в коммунальных проблемах, требующих оперативного вмешательства. Некоторые, такие как, например, капитальный ремонт школ, он решает весьма творчески, привлекая меценатов. Эксперты не исключают, что в ближайшее время Шелест сменит нервную должность на место поспокойнее в одном из крупных хозяйственных предприятий.
В топ-10 влиятельных омичей вошли два крупных бизнесмена. Причем совладелец группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский (поднялся с 12 на 7 строчку) опередил в рейтинге владельца группы компаний «Руском», богатейшего жителя региона Темури Латарию (с 11 места поднялся на 9). Предприниматели отметились несколькими крупными проектами: «Титан» запустил строительство комплекса производства и переработки олефинов на 1200 рабочих мест, а «Руском» — свиноводческого предприятия, которое даст работу 1000 специалистов.
Десятку влиятельных омичей также покинули первые вице-губернаторы Дмитрий Ушаков (он теперь на 18 месте) и Валерий Бойко (26-30 место) и бывший начальник областной полиции Вячеслав Крючков, который переехал на работу в родной Нальчик.
В целом влияние крупных политиков и силовиков в регионе ослабло. Максимальный средний балл, который удалось набрать участникам рейтинга, — 9,03. Год назад у Александра Буркова было 9,51. Достойную конкуренцию им составили видные предприниматели, голосующие за Омскую область своим рублем.