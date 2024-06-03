Силовики vs бизнес: кто влиятельнее в Омской области

Почти каждый третий участник рейтинга — предприниматель, а некоторые из них, например, Дмитрий Павлов, Игорь Зуга, Валерий Кокорин, еще и совмещают бизнес с депутатскими полномочиями. За год численность бизнесменов в топ-100 не изменилась, их по-прежнему 30, но сумма набранных баллов немного выросла. Об усилении веса предпринимательского сообщества говорит и тот факт, что два крупных бизнесмена вошли в десятку самых влиятельных омичей. Это совладелец группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский (он на 7 месте) и основатель группы компаний «Руском», богатейший житель региона Темури Латария (он на 9 месте).