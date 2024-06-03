Силовики vs бизнес: кто влиятельнее в Омской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В новом рейтинге самых влиятельных жителей Омской области почти половину мест, 48 из 100, заняли крупные чиновники и бюджетники на высоких постах. В прошлом году их представительство было более скромным — 44 места. Рейтинг по-прежнему возглавляет губернатор Омской области: сейчас это Виталий Хоценко, а раньше был Александр Бурков, но он досрочно сложил свои полномочия.
В топ-100 также вошли все 10 заместителей Хоценко и часть кабинета министров (напомним, их вывели из состава правительства), спикер Заксобрания Александр Артемов с двумя замами, мэр Омска Сергей Шелест и его правая рука Евгений Фомин, председатели областного и арбитражного судов, почти все депутаты Госдумы и оба сенатора и т. д.
Почти каждый третий участник рейтинга — предприниматель, а некоторые из них, например, Дмитрий Павлов, Игорь Зуга, Валерий Кокорин, еще и совмещают бизнес с депутатскими полномочиями. За год численность бизнесменов в топ-100 не изменилась, их по-прежнему 30, но сумма набранных баллов немного выросла. Об усилении веса предпринимательского сообщества говорит и тот факт, что два крупных бизнесмена вошли в десятку самых влиятельных омичей. Это совладелец группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский (он на 7 месте) и основатель группы компаний «Руском», богатейший житель региона Темури Латария (он на 9 месте).
Понемногу теряют свои позиции силовики. В рейтинге их осталось 12, а год назад было 14. Начальник областной полиции Вячеслав Крючков покинул регион, а глава регионального управления ФСИН Константин Книс перешел на работу в мэрию. С другой стороны, представители силовых структур вошли в тройку самых влиятельных людей Омской области. Прокурор региона Алексей Афанасьев с 6 места поднялся на 2-е, а начальник областного управления ФСБ Алексей Савченков — с 7 на 3-е.
Больше всех просели в рейтинге главный росгвардеец Омской области Естай Джангунаков (было 35-36 место, стало 54-59) и начальник УМВД России по городу Омску Александр Кубатин (было 27 место, стало 54-59), а руководитель Омской таможни Константин Стародубцев и военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин вообще покинули топ-100. Наоборот усилился авторитет начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Леонида Нестерова (было 81-84 место, стало 76-78) и начальника Госавтоинспекции по Омской области Сергея Картавенко (было 54 место, стало 46-47).