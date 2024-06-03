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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Эскиз школы в «Кварталах Драверта»

С технокластером и атриумом. Появились эскизы школы в омских «Кварталах Драверта»

3 июня 2024, 14:17
Фото: «Брусника»
Эскиз школы в «Кварталах Драверта»

Стало известно, как будет выглядеть школа в омских «Кварталах Драверта»

Застройщик микрорайона на Левобережье уже разработал проектную документацию, теперь предстоит получить положительное заключение госэкспертизы.

В Омске застройщик микрорайона «Кварталов Драверта» — «Брусника» из Екатеринбурга — разработал проект школы на 1550 мест. После получения положительного заключения госэкспертизы и согласования проекта, компания передаст его городским властям. Последним как раз нужно будет выбрать подрядчика для строительства школы на улице Шаронова.

О проекте современной школы сегодня рассказал министр образования Иван Кротт, который накануне встретился с техническим директором «Брусники» в Омске Евгением Головкиным.

Эксиз школы в «Кварталах Драверта»Эксиз школы в «Кварталах Драверта»
Эксиз школы в «Кварталах Драверта»
Фото: «Брусника»

В школе переменной этажности, в 4-5 этажей, по проекту предусмотрено три спортзала, трехэтажная библиотека, атриум, актовый зал, столовая на 755 мест, технологический кластер, где будут проводить занятия по столярному, токарному делу, шитью и кулинарии. Рядом со зданием школы появятся теннисный корт, беговые дорожки, площадка для воркаута и зоны отдыха.

«Важно, что архитекторы уделили внимание озеленению, на пришкольной территории будет сквер, учебно-опытная зона с огородом и теплицами, игровые площадки для разных возрастов», — отметил Кротт.

Ранее Город55 рассказывал, что строительство подобного образовательного объекта обойдется примерно в 3 млрд рублей. Появится школа на участке площадью 26 тысяч кв. м, на берегу Замарайки.

Минимум три миллиарда. Проект новой школы на Левобережье Омска отправили в экспертизу
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Школа#Строительство#Застройщик#Проект#Новости#Иван Кротт#Брусника#Кварталы Драверта
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