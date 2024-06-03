С технокластером и атриумом. Появились эскизы школы в омских «Кварталах Драверта»

В школе переменной этажности, в 4-5 этажей, по проекту предусмотрено три спортзала, трехэтажная библиотека, атриум, актовый зал, столовая на 755 мест, технологический кластер, где будут проводить занятия по столярному, токарному делу, шитью и кулинарии. Рядом со зданием школы появятся теннисный корт, беговые дорожки, площадка для воркаута и зоны отдыха.