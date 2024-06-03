С технокластером и атриумом. Появились эскизы школы в омских «Кварталах Драверта»

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Омске застройщик микрорайона «Кварталов Драверта» — «Брусника» из Екатеринбурга — разработал проект школы на 1550 мест. После получения положительного заключения госэкспертизы и согласования проекта, компания передаст его городским властям. Последним как раз нужно будет выбрать подрядчика для строительства школы на улице Шаронова.
О проекте современной школы сегодня рассказал министр образования Иван Кротт, который накануне встретился с техническим директором «Брусники» в Омске Евгением Головкиным.
В школе переменной этажности, в 4-5 этажей, по проекту предусмотрено три спортзала, трехэтажная библиотека, атриум, актовый зал, столовая на 755 мест, технологический кластер, где будут проводить занятия по столярному, токарному делу, шитью и кулинарии. Рядом со зданием школы появятся теннисный корт, беговые дорожки, площадка для воркаута и зоны отдыха.
«Важно, что архитекторы уделили внимание озеленению, на пришкольной территории будет сквер, учебно-опытная зона с огородом и теплицами, игровые площадки для разных возрастов», — отметил Кротт.
Ранее Город55 рассказывал, что строительство подобного образовательного объекта обойдется примерно в 3 млрд рублей. Появится школа на участке площадью 26 тысяч кв. м, на берегу Замарайки.