Продавило лобовое. В Омске столкнулись пассажирский автобус и грузовик

Читатели Города55 сегодня, 3 июня, рассказали о ДТП на Красном пути в районе остановки «Улица Рабиновича». Пассажирский автобус Volgabus врезался в грузовик. Авария произошла в утренние часы. К счастью, обошлось без пострадавших.