Продавило лобовое. В Омске столкнулись пассажирский автобус и грузовик

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Published Сегодня, 05:01
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Читатели Города55 сегодня, 3 июня, рассказали о ДТП на Красном пути в районе остановки «Улица Рабиновича». Пассажирский автобус Volgabus врезался в грузовик. Авария произошла в утренние часы. К счастью, обошлось без пострадавших.
От удара у автобуса разбилось лобовое стекло.
Город55 узнал подробности происшествия в региональной Госавтоинспекции.
«Мелкое ДТП. Автобус столкнулся с КАМАЗом. Без пострадавших», — сообщили в ГАИ.