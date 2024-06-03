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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Иллюстрация

Продавило лобовое. В Омске столкнулись пассажирский автобус и грузовик

3 июня 2024, 05:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на Красном пути автобус врезался в КАМАЗ

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Читатели Города55 сегодня, 3 июня, рассказали о ДТП на Красном пути в районе остановки «Улица Рабиновича». Пассажирский автобус Volgabus врезался в грузовик. Авария произошла в утренние часы. К счастью, обошлось без пострадавших.

От удара у автобуса разбилось лобовое стекло.

У автобуса разбито лобовое стеклоУ автобуса разбито лобовое стекло
У автобуса разбито лобовое стекло
Фото: Предоставлено Городу55

Город55 узнал подробности происшествия в региональной Госавтоинспекции.

«Мелкое ДТП. Автобус столкнулся с КАМАЗом. Без пострадавших», — сообщили в ГАИ.
Пострадала женщина. Омич поперхнулся кофе за рулем и влетел в припаркованную машину
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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Автобус#Пострадавшие#Грузовик#Госавтоинспекция
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