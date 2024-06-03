Пробежимся по истории: новый маршрут в центре Омска от #Кудабежать

Следующая точка — Либеров-центр. В этом двухэтажном деревянном особняке с угловым эркером сочетаются элементы феодального замка и русской избы. Когда-то этот дом принадлежал семье Кабалкиных. Но после революции они покинули этот дом. В советское время здесь было актерское общежитие драматического театра. Здесь постоянно шли, как это сейчас называют, творческие тусовки. А сейчас это художественный музей. Зайдите на обратном пути.