Пробежимся по истории: новый маршрут в центре Омска от #Кудабежать

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Начальная точка дистанции — Городская дума. Есть версия, что основная часть здания с башенкой была когда-то частью первой Омской крепости. Но точно известно, что возводилось оно под руководством военного инженера Николая Вараксина. Особенно интересна старинная система отопления здания. Внутри стен проложены шахты, по которым теплый воздух от печи в подвале расходился по помещениям. Выходы шахт до сих пор можно увидеть в коридорах и кабинетах.
Следующая точка — Либеров-центр. В этом двухэтажном деревянном особняке с угловым эркером сочетаются элементы феодального замка и русской избы. Когда-то этот дом принадлежал семье Кабалкиных. Но после революции они покинули этот дом. В советское время здесь было актерское общежитие драматического театра. Здесь постоянно шли, как это сейчас называют, творческие тусовки. А сейчас это художественный музей. Зайдите на обратном пути.
Далее по маршруту целая россыпь любопытных исторических зданий: доходный дом Кадышева, особняк и баня Коробейникова (ныне прокуратура Центрального округа), Центральная баптистская церковь, дом Антона Сорокина, которого еще называли «королем писателей» в Омске. Здесь можете передохнуть, пофотографировать и загуглить подробности жизни этих людей — а они того стоят!