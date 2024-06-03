gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Пробежимся по истории: новый маршрут в центре Омска от #Кудабежать

Пробежимся по истории: новый маршрут в центре Омска от #Кудабежать

3 июня 2024, 13:25
Фото: 1MI
Пробежимся по истории: новый маршрут в центре Омска от #Кудабежать
Если вы ждали знака свыше, чтобы начать бегать, то это он. Интереснейший маршрут по центру Омска. Таким вы его еще не знали!

Начальная точка дистанции — Городская дума. Есть версия, что основная часть здания с башенкой была когда-то частью первой Омской крепости. Но точно известно, что возводилось оно под руководством военного инженера Николая Вараксина. Особенно интересна старинная система отопления здания. Внутри стен проложены шахты, по которым теплый воздух от печи в подвале расходился по помещениям. Выходы шахт до сих пор можно увидеть в коридорах и кабинетах.

Фото: 1MI
Фото: 1MI

Следующая точка — Либеров-центр. В этом двухэтажном деревянном особняке с угловым эркером сочетаются элементы феодального замка и русской избы. Когда-то этот дом принадлежал семье Кабалкиных. Но после революции они покинули этот дом. В советское время здесь было актерское общежитие драматического театра. Здесь постоянно шли, как это сейчас называют, творческие тусовки. А сейчас это художественный музей. Зайдите на обратном пути.

Фото: 1MI
Фото: 1MI

Далее по маршруту целая россыпь любопытных исторических зданий: доходный дом Кадышева, особняк и баня Коробейникова (ныне прокуратура Центрального округа), Центральная баптистская церковь, дом Антона Сорокина, которого еще называли «королем писателей» в Омске. Здесь можете передохнуть, пофотографировать и загуглить подробности жизни этих людей — а они того стоят!

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,39 км
  • Время: 17 минут в среднем темпе
  • Сложность: разве что интеллектуальная
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
Подпишитесь
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Сегодня, 06:00
Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области
Сегодня, 08:37
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
Сегодня, 03:03
В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске
Сегодня, 07:58
Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор
Сегодня, 04:23
В Омске на оборонных заводах открыты 1,6 тысяч вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 11:30
"