Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием

Posted 3 июня, 11:28
Published 3 июня, 11:28
Modified 3 июня, 11:28
Updated 3 июня, 11:28
В этом году омские пляжи откроются значительно позже. О переносе их приемки в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Градоначальник объяснил такое решение высоким уровнем воды в Иртыше.
«Приемка городских пляжей откладывается, пока до 5 июня, далее будем смотреть по ситуации», — написал Шелест.
Напомним, что пляжи должны были открыть 1 июня. Вероятно, причиной сдвига сроков стала не только паводковая ситуация, но и погода, которая установилась на территории региона. Первые дни лета в Омской области были пасмурными и ветреными.
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