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Posted 3 июня, 11:28

Published 3 июня, 11:28

Modified 3 июня, 11:28

Updated 3 июня, 11:28

Иллюстрация

Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием

3 июня 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Из-за уровня воды в Иртыше перенесли приемку городских пляжей

О переносе приемки омских пляжей сообщил мэр города Сергей Шелест, причина такого решения — высокий уровень воды в Иртыше.

В этом году омские пляжи откроются значительно позже. О переносе их приемки в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Градоначальник объяснил такое решение высоким уровнем воды в Иртыше.

«Приемка городских пляжей откладывается, пока до 5 июня, далее будем смотреть по ситуации», — написал Шелест.

Напомним, что пляжи должны были открыть 1 июня. Вероятно, причиной сдвига сроков стала не только паводковая ситуация, но и погода, которая установилась на территории региона. Первые дни лета в Омской области были пасмурными и ветреными.

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