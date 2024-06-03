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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:58

Так рождается «стекляная лапша» — фунчоза

ООО «Вито»: «Каждый процесс и операция могут быть улучшены»

3 июня 2024, 08:29
Фото: Альманах «Управление производством»
Так рождается «стекляная лапша» — фунчоза
«Работает и ладно» — принцип, пользующийся популярностью у руководства многих предприятий. Но — всегда можно лучше. Изменения, так или иначе, всегда будут связаны с рисками неудачи, неокупаемыми затратами и другими проблемами, но в конечном итоге вознаграждаются сторицей.

И опыт внедрения технологий бережливого производства на предприятии компании «Вито» это только подтверждает: ликвидация потерь, выработка и применение новых стандартов с одновременной оптимизацией существующих процессов повышают не только показатели работы, но и высвобождают ресурсы, необходимые для дальнейшего развития.

Продукция компании «Вито» представлена на российском и зарубежном рынке уже достаточно долгое время — больше 7 лет на предприятии выпускаются разные виды лапши: от всем известной и привычной для многих «яичной» до лагманной и бешбармачной лапши и пасты. Но, что важнее — ООО «Вито» стала первым сертифицированным производителем «стеклянной лапши» — фунчозы, в России. Кроме того, предприятию принадлежит и патент на производство этого продукта.

Примечательно, что и технологии бережливого производства на предприятии применили впервые именно на производственной линии «стеклянной лапши» — подробнее обо всех этих процессах рассказал Александр Шадурский, начальник отдела операционной эффективности ООО «Вито».

Преобразования всегда идут «сверху»

Как оказалось, опыт «бережливого производства» на предприятии появился благодаря Владимиру Толстову — генеральному директору компании. Ранее ему довелось использовать инструменты бережливого производства в одной из отраслей стратегического значения, где все процессы уже были оптимизированы. Этот опыт и начали внедрять на производстве летом 2023 года — компания обратилась к экспертам Регионального центра компетенций Омской области для вступления в нацпроект «Производительность труда».

А вот интеграцию новых технологий было решено провести на передовом производстве: в цехе, где создается фунчоза. В пользу этого говорило несколько факторов: во-первых, производство и реализация «стеклянной лапши» приносит компании 65% выручки, а во-вторых, в операциях на этом участке производства задействован самый большой процент ручного труда, осуществляемого в несколько сложных и разрозненных стадий.

Производство фунчозы — это трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов: сначала проводится подготовка сырья, затем его выпрессовывают и режут, после чего «заготовка» будущей лапши проходит несколько циклов сушки и мытья, и только потом готовая продукция поступает на фасовку и упаковку.

Здесь важной «точкой отсчета» для начала всех преобразований стал подбор команды, члены которой будут лучше всех знать процессы производства этого сорта лапши и смогут обеспечить применение новых методик. К слову, в коллектив пилотного проекта вошли заведующий производством, главный инженер и технолог, мастера смен, менеджеры и даже исполнительный директор — без привлечения и заинтересованности административного ресурса что-либо менять было бы сложно.

Обучение команды проектаОбучение команды проекта
Обучение команды проекта
Фото: Портал правительства Омской области «Омская губерния»

Изучение и интеграция

Внедрение инноваций всегда начинается с обучения и бережливое производство не стало исключением из этого правила: после утверждения команды проекта, все ее участники прошли специальное обучение у лучших наставников из Регионального центра компетенций, а на предприятии появились первые инструкторы по бережливому производству. Ну и начавшаяся интеграция новой технологии снижения потерь не могла обойтись без применения полученного от специалистов опыта: картирование, производственный анализ и методики оценки эффективности оборудования, ранее изучаемые только в теории, стали практикой — в пилотном цехе закипела работа.

Результаты себя не заставили долго ждать, хотя и были «неблагоприятными»: уже устоявшееся и стабильное производство фунчозы несло «стабильные» потери — излишние перемещения по цеху, избыток запасов, перепроизводство, задержки между этапами производства, излишняя обработка и транспортировка сырья, а также брак в уже готовой продукции.

Всего, по оценкам специалистов РЦК и команды проекта, на предприятии обнаружилось 7 из 8 существующих видов потерь и теперь предстояло заняться их устранением.

«Диаграмма спагетти», «узкие места» и карта создания ценностей

Работа над совершенствованием производства фунчозы началась, буквально, с «лапши»: ответственные лица проекта и приглашенные из РЦК эксперты проанализировали перемещения персонала на участке производства при помощи «диаграммы спагетти», выверяя и уточняя места, где чаще всего и происходят повторяющиеся операции. Эти данные были необходимы для разработки и дальнейшего утверждения карты потока создания ценности, на которой и удалось выявить «узкие места», отнимающие у предприятия драгоценные минуты, а значит и снижающие эффективность.

Каждый такой выявленный фактор был проанализирован представителями Регионального центра компетенций и специалистами предприятия для уточнения приоритетов работы: в первую очередь под «ликвидацию» попали потери, причиняющие максимальный убыток, но при этом не требующие в устранении больших затрат времени и ресурсов.

Та самая "диаграмма спагетти", демонстрирующая перемещения персонала по цехуТа самая "диаграмма спагетти", демонстрирующая перемещения персонала по цеху
Карта потока создания продуктаКарта потока создания продукта
Та самая "диаграмма спагетти", демонстрирующая перемещения персонала по цеху
Фото: Альманах «Управление производством»

А дальше началась предметная работа с каждым выявленным недостатком. Первое, чего коснулись преобразования — помещение цеха: после реконструкции все проходы стали свободнее, из-за чего поток производства «выпрямился», а потери времени на перемещение сотрудников сократились. Следующим важным шагом стала модернизация процесса фасовки продукции, направленная на устранение остановок, столкновений и лишних движений персонала, а также ликвидацию переизбытка запасов на этом участке производственной линии. Кроме того, в строй вернулось ранее законсервированное фасовочное оборудование — как результат, снизились переменные затраты, а значит и себестоимость продукта в целом.

«Настройка» коснулась и цикла сушки лапши — как итог, сократилась продолжительность процесса и освободилось 6 тележек, которые можно задействовать на других операциях. Также, в рамках интеграции бережливого производства, была введена стандартизация, увеличившая выработку сотрудников.

Процесс фасовки готовой "стеклянной лапши"Процесс фасовки готовой "стеклянной лапши"
Сушка - один из этапов производства фунчозыСушка - один из этапов производства фунчозы
Процесс производства в обновленном цехуПроцесс производства в обновленном цеху
Процесс фасовки готовой "стеклянной лапши"
Фото: Портал правительства Омской области «Омская губерния»

Люди — важнее

Важнейшим результатом интеграции методик бережливого производства, изученных при поддержке экспертов Регионального центра компетенций, стало формирование соответствующей культуры у персонала предприятия: в ее основе лежит понимание людьми необходимости и важности изменений, направленных на оптимизацию процессов, ведь пользу от них, в конечном итоге, получают все участники процесса.

Например, из-за внедрения бережливых технологий повысился комфорт и безопасность работы персонала — оптимизация высвободила средства, которым нашлось применение в улучшении условий труда: обновлении инвентаря, средств индивидуальной защиты сотрудников и закупке расходных материалов. Кроме того, возросшая эффективность предприятия позволила ввести целый ряд бонусов — увеличить зарплату отдельных категорий сотрудников (притом, без изменений в фонде оплаты труда) и запустить программы поощрения, и тем самым — повысить мотивацию персонала работать еще лучше.

Дальнейшее развитие

Само собой, полученные результаты необходимо закрепить и приумножить — сейчас в ООО «Вито» ведется реализация плана инфраструктурных проектов на 2024–2026 год, направленных как на автоматизацию отдельных производственных сегментов, так и на дальнейшую оптимизацию уже существующих процессов: без задержек, брака и лишних перемещений.

К тому же, на предприятии появляются все новые инструменты бережливого производства: например, «выход в поле» руководителей для обхода предприятия, для выявления текущих проблем и оценки состояния всей производственной линии. Кроме того, в работу уже введена технология «ППУ» — подача предложений по улучшениям, которой может воспользоваться любой сотрудник для «апгрейда» рабочего места и дальнейшего совершенствования процессов.

Все эти и многие другие инструменты бережливого производства на предприятии находятся в ведении специального подразделения — Управления повышения операционной эффективности, чья задача заключается в поддержании существующих и внедрении новых инициатив, благодаря которым производство и становится эффективным.

«Впереди нам предстоит еще очень большая работа. По сути, мы только начали свой путь в этом непрерывном цикле постоянного совершенствования предприятия. Но уже сейчас мы хотим дать совет… Уважаемые коллеги, руководители и собственники, внимательно посмотрите на любые процессы вашего предприятия. Не все действия в цепочке создания вашего продукта реально создают его ценность с точки зрения потребителя. Многие процессы составляют незначительную долю всех выполняемых действий. А значит, каждый процесс и операция могут быть улучшены. Просто задумайтесь над этим. Просто начните действовать», — озвучил свои пожелания начальник отдела операционной эффективности ООО «Вито» Александр Шадурский.

Присоединиться к участию в национальном проекте «Производительность труда» могут и другие омские предприятия: «бережливое производство» — универсальная технология, применимая во многих отраслях производства. И, если есть заинтересованность в масштабировании и оптимизации процессов труда, то получить помощь специалистов Регионального центра компетенций можно обратившись за консультацией по номеру телефона 8 (3812) 40–80–17 или оставив заявку на портале производительность.рф.

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