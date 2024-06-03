ООО «Вито»: «Каждый процесс и операция могут быть улучшены»

А дальше началась предметная работа с каждым выявленным недостатком. Первое, чего коснулись преобразования — помещение цеха: после реконструкции все проходы стали свободнее, из-за чего поток производства «выпрямился», а потери времени на перемещение сотрудников сократились. Следующим важным шагом стала модернизация процесса фасовки продукции, направленная на устранение остановок, столкновений и лишних движений персонала, а также ликвидацию переизбытка запасов на этом участке производственной линии. Кроме того, в строй вернулось ранее законсервированное фасовочное оборудование — как результат, снизились переменные затраты, а значит и себестоимость продукта в целом.