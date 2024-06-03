Омский НПЗ развивает студенческий спорт в регионе

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
Омск — один из девяти регионов России, где проводят городские чемпионаты студенческой хоккейной лиги. Многие игроки уже доказали свое мастерство в матчах турнира, показав свой уровень игры тренеру омской сборной, базирующейся на площадке Омского Государственного университета. Некоторые из них получили приглашения пройти отбор, который определит их участие уже турнире федерального уровня — студенческом первенстве России.
«Сильные хоккейные команды поднимают престиж учебных заведений. Благодаря поддержке крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия студенты проявляют свои лучшие спортивные качества на оснащенных ледовых площадках. Первенство позволяет найти новые молодые таланты для сборной команды Омской области», — подчеркнул ректор Омского государственного университета Сергей Замятин.
Омский нефтеперерабатывающий завод оказывает поддержку развитию детского и юношеского спорта и студенческое первенство не стало исключением — мероприятие уже второй год подряд получает поддержку предприятия в рамках проекта «Хоккей для всех». Стоит отметить, что его организаторами выступают региональная федерация хоккея и министерство спорта Омской области, а его реализация осуществляется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «„Газпром нефть“.
И именно благодаря поддержке ОНПЗ больше 250 человек имеют возможность совмещать обучение с регулярными тренировками и выступлениями на турнирах.
«Омский НПЗ заботится о том, чтобы у молодежи появлялось больше возможностей. Хоккей помогает молодым людям формировать характер, стремиться к результату и вести здоровый образ жизни. Качества, которые прививаются на ледовой арене, очень важны не только в спорте, но и в обычной жизни, в том числе при построении карьеры. Молодые специалисты, умеющие работать в команде и замотивированные на успех, востребованы везде, в том числе и на нашем предприятии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Напомним, «Хоккей для всех» — один из спортивных проектов, реализуемых по программе социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть». Также программа поддерживает культурные, спортивные, образовательные, экологические и другие проекты, направленные на улучшение жизни людей в регионах деятельности компании.