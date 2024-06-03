Омский НПЗ развивает студенческий спорт в регионе

Омский нефтеперерабатывающий завод оказывает поддержку развитию детского и юношеского спорта и студенческое первенство не стало исключением — мероприятие уже второй год подряд получает поддержку предприятия в рамках проекта «Хоккей для всех». Стоит отметить, что его организаторами выступают региональная федерация хоккея и министерство спорта Омской области, а его реализация осуществляется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «„Газпром нефть“.