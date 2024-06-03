Ниже нормы. Синоптики назвали май 2024 года в Омской области аномально холодным

В Омской области средняя температура воздуха в мае составила +7…+11°, это ниже нормы на 2-3°. Во всех декадах месяца синоптики отметили отрицательные аномалии. Самой холодной декадой оказалась третья. В этот период средняя температура воздуха составила +6…+10°, что на 5-7° ниже нормы.