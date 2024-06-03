Ниже нормы. Синоптики назвали май 2024 года в Омской области аномально холодным

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Омской области средняя температура воздуха в мае составила +7…+11°, это ниже нормы на 2-3°. Во всех декадах месяца синоптики отметили отрицательные аномалии. Самой холодной декадой оказалась третья. В этот период средняя температура воздуха составила +6…+10°, что на 5-7° ниже нормы.
Самую низкую температуру, а именно -1…-7°, удалось зафиксировать в 1 мая в Седельниково, Калачинске, Васиссе, Колосовке и Муромцево. Самую высокую же отметили 13 мая в Саргатском, Калачинске, Омске, Павлоградке и Русской Поляне — тогда столбик термометра поднялся до +28°.
Кроме того, 20 мая в Омске был перекрыт суточный максимум осадков, который составил 33,6 мм, ранее 7,9 мм фиксировался в 2006 году. 4 и 22 мая в некоторых районах области шел град, а также усиливался ветер, порывы достигали 22 м/с.
Плохая погода помешала своевременному проведению посевной кампании. Массовый сев яровых зерновых культур прошел позднее обычных сроков на 7-10 дней.