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Ниже нормы. Синоптики назвали май 2024 года в Омской области аномально холодным

3 июня 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики назвали май 2024 года в Омской области аномально холодным

По оценкам синоптиков, май в Омской области выдался холодным и дождливым, среднемесячная температура воздуха составила +7…+11 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.

В Омской области средняя температура воздуха в мае составила +7…+11°, это ниже нормы на 2-3°. Во всех декадах месяца синоптики отметили отрицательные аномалии. Самой холодной декадой оказалась третья. В этот период средняя температура воздуха составила +6…+10°, что на 5-7° ниже нормы.

Самую низкую температуру, а именно -1…-7°, удалось зафиксировать в 1 мая в Седельниково, Калачинске, Васиссе, Колосовке и Муромцево. Самую высокую же отметили 13 мая в Саргатском, Калачинске, Омске, Павлоградке и Русской Поляне — тогда столбик термометра поднялся до +28°.

Кроме того, 20 мая в Омске был перекрыт суточный максимум осадков, который составил 33,6 мм, ранее 7,9 мм фиксировался в 2006 году. 4 и 22 мая в некоторых районах области шел град, а также усиливался ветер, порывы достигали 22 м/с.

Плохая погода помешала своевременному проведению посевной кампании. Массовый сев яровых зерновых культур прошел позднее обычных сроков на 7-10 дней.

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