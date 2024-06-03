Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой

Стоит отметить, что из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на уровне муниципалитета. Это может быть связано с увеличением количества пожаров в частных домах, авариями на коммуникациях и энергетических системах, повреждениями или обрывами линий связи и электропередач. Также возможны проблемы с транспортом и ухудшение условий при проведении ремонтных работ.