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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

иллюстрация

Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой

3 июня 2024, 03:03
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На Омск и область надвигаются проливные дожди с грозой и шквалистый ветер

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что в северной части области пройдут кратковременные дожди и грозы. На юге возможны небольшие осадки. В отдельных районах скорость ветра составит до 15–18 метров в секунду.

Сегодня, 3 июня, в нашем регионе ожидается ухудшение погоды. По северной части области пройдут кратковременные дожди, а местами даже грозы. На юге местами ожидаются небольшие осадки. В отдельных районах скорость ветра может достигать 15–18 метров в секунду. Об этом предупреждают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Стоит отметить, что из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на уровне муниципалитета. Это может быть связано с увеличением количества пожаров в частных домах, авариями на коммуникациях и энергетических системах, повреждениями или обрывами линий связи и электропередач. Также возможны проблемы с транспортом и ухудшение условий при проведении ремонтных работ.

В случае возникновения ЧС или аварий, связанных с погодными условиями, омичам необходимо незамедлительно сообщать об этом в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области. Для этого можно воспользоваться следующими телефонами: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. При звонке с мобильного телефона следует набирать номер 101.

Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Телефон этой службы: 78-78-78.

Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни
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