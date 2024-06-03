Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Сегодня, 3 июня, в нашем регионе ожидается ухудшение погоды. По северной части области пройдут кратковременные дожди, а местами даже грозы. На юге местами ожидаются небольшие осадки. В отдельных районах скорость ветра может достигать 15–18 метров в секунду. Об этом предупреждают синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Стоит отметить, что из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на уровне муниципалитета. Это может быть связано с увеличением количества пожаров в частных домах, авариями на коммуникациях и энергетических системах, повреждениями или обрывами линий связи и электропередач. Также возможны проблемы с транспортом и ухудшение условий при проведении ремонтных работ.
В случае возникновения ЧС или аварий, связанных с погодными условиями, омичам необходимо незамедлительно сообщать об этом в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области. Для этого можно воспользоваться следующими телефонами: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. При звонке с мобильного телефона следует набирать номер 101.
Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Телефон этой службы: 78-78-78.