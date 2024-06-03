Из детей в зверей: в чем смысл фурри и какая опасность увлечения

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Субкультура фурри точно не понравилась детскому омбудсмену Татарстана Ирине Волынец, которая пообещала с этим бороться. Многие из родителей в то время считают это некоей социализацией.
Если ребенок одевается в яркие костюмы и носит маски животных, то это часть субкультуры фурри. В случае когда подросток активно бегает на четвереньках, прыгает, подражая животным, то это уже териантропы, которые отождествляют себя с определенными животными, объяснила клинический психолог Виктория Владимирова. Любители фурри интересуются животными, обладающими человекоподобными чертами (антропоморфные).
Фурри зародилось среди взрослых, интересовавшихся научной фантастикой, комиксами и мультфильмами, где главные персонажи — антропоморфные звери. Культура начала появляться в 80-е годы на территории США. При этом сюжеты были совсем недетские, а с сексуализированным подтекстом, замечает эксперт.
Но для детей создавался отдельный контент — веселый, яркий. Например, была инструкция, как создать маску или костюм, рассказывалось о профессии графического дизайнера, который создает фурри-героев. Но есть и взрослые, которые продолжают именно играть.
Человеку не чуждо собираться в статьи, напомнила главный внештатный психолог Дальневосточного федерального округа Ольга Олифер. Для людей животные испокон веков были особенные: их наделяли нужными человеку качествами. Таким образом создавалось тотемное животное.
«До сих пор следы этого остались в нашей психике. Посмотрите на сказочных героев: от Кота в Сапогах до папы Гарри Поттера, который превращался в оленя и черпал там свою силу», — отметила психолог в разговоре с «Новыми Известиями».
Опасность присутствует тогда, когда ребенок полностью начинает идентифицировать себя с животным. Тогда стираются социальные нормы. Нередко подростки собираются в «стаю», но это безобидное мероприятие, потому что это их способ приобщиться к определенному обществу, успокаивает Олифер.
Педагог, кандидат филологических наук Анна Дмитрова считает, как и любая субкультура, фурри — явление временное. По ее наблюдениям, это выглядит, как обычная детская игра.
«Принятие законодательного запрета в отношении фурри я считаю странным и необоснованным. Так мы дойдем до того, что придется запретить ролевиков… Это тоже игра — и для взрослых, в том числе — участники которой на время отождествляют себя с выбранным персонажем», — заметила она.
Конечно, есть те, кто в обществе относится пренебрежительно к той или иной субкультуре, однако запрещать законодательно фурри не стоит или тем более объявлять экстремистским это направление, подытожила свои рассуждения психолог Олифер.