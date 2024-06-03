Из детей в зверей: в чем смысл фурри и какая опасность увлечения

Если ребенок одевается в яркие костюмы и носит маски животных, то это часть субкультуры фурри. В случае когда подросток активно бегает на четвереньках, прыгает, подражая животным, то это уже териантропы, которые отождествляют себя с определенными животными, объяснила клинический психолог Виктория Владимирова. Любители фурри интересуются животными, обладающими человекоподобными чертами (антропоморфные).