Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Застройщик «Кварталов Драверта» на Левобережье, как обратил внимание Город55, начал возводить забор на новом участке, где в дальнейшем должна появиться третья очередь жилья.
Высокий забор появился со стороны дороги по улице Крупской, напротив уже строящихся домов в новом микрорайоне.
При этом участок на противоположной стороне дороги, где возводят первую и вторую очередь, наоборот стал «открыт» для омичей.
Как стало известно Городу55, компания «Брусника» еще в ноябре прошлого года обратилась за разрешением на строительство третьей очереди жилья, но быстро получить его не удалось из-за представления прокуратуры и работы мэрии над проектом дополнительного сбора с застройщиков на развитие социальной инфраструктуры города. Из-за этого екатеринбургский застройщик неспешно готовил участок под новый дом на Крупской.
«Мы ждем решения сложившейся ситуации с разрешениями на строительство, надеемся что в скором времени вопрос урегулируется, тем более что это позволит улучшить ситуацию с обеспеченностью детскими садами и школами — они нужны городу», — сообщил около трех недель назад Городу55 техдиректор «Брусники» Евгений Головкин.
Добавим, что по планам получить разрешение на строительство третьей очереди «Кварталов Драверта» должны были в марте 2024 года, но в компании готовились заранее и хотели с опережением «заиметь» разрешительный документ.
«Пока с точки зрения масштабного инвестпроекта и графика, который там есть, мы не задерживаемся. Третья очередь должна быть построена во втором квартале 2026 года. А ввести ее в эксплуатацию мы должны в сентябре 2026 года», — уточнил Головкин.