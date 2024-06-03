Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор

Как стало известно Городу55, компания «Брусника» еще в ноябре прошлого года обратилась за разрешением на строительство третьей очереди жилья, но быстро получить его не удалось из-за представления прокуратуры и работы мэрии над проектом дополнительного сбора с застройщиков на развитие социальной инфраструктуры города. Из-за этого екатеринбургский застройщик неспешно готовил участок под новый дом на Крупской.