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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Забор на новом участке начали возводить в конце мая

Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор

3 июня 2024, 04:23
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Забор на новом участке начали возводить в конце мая

Вокруг третьей очереди «Кварталов Драверта» в Омске вырос высокий забор

По планам третья очередь строительства микрорайона на Левобережье должна быть готова во втором квартале 2026 года.

Застройщик «Кварталов Драверта» на Левобережье, как обратил внимание Город55, начал возводить забор на новом участке, где в дальнейшем должна появиться третья очередь жилья.

Высокий забор появился со стороны дороги по улице Крупской, напротив уже строящихся домов в новом микрорайоне.

Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"
Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"
На участке за забором работает стройтехникаНа участке за забором работает стройтехника
Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"
Забор вокруг третьей очереди "Кварталов Драверта"
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

При этом участок на противоположной стороне дороги, где возводят первую и вторую очередь, наоборот стал «открыт» для омичей.

Первая очередь «Кварталов Драверта»Первая очередь «Кварталов Драверта»
Первая очередь "Кварталов Драверта"Первая очередь "Кварталов Драверта"
Первая очередь «Кварталов Драверта»
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Как стало известно Городу55, компания «Брусника» еще в ноябре прошлого года обратилась за разрешением на строительство третьей очереди жилья, но быстро получить его не удалось из-за представления прокуратуры и работы мэрии над проектом дополнительного сбора с застройщиков на развитие социальной инфраструктуры города. Из-за этого екатеринбургский застройщик неспешно готовил участок под новый дом на Крупской.

«Мы ждем решения сложившейся ситуации с разрешениями на строительство, надеемся что в скором времени вопрос урегулируется, тем более что это позволит улучшить ситуацию с обеспеченностью детскими садами и школами — они нужны городу», — сообщил около трех недель назад Городу55 техдиректор «Брусники» Евгений Головкин.

Добавим, что по планам получить разрешение на строительство третьей очереди «Кварталов Драверта» должны были в марте 2024 года, но в компании готовились заранее и хотели с опережением «заиметь» разрешительный документ.

«Пока с точки зрения масштабного инвестпроекта и графика, который там есть, мы не задерживаемся. Третья очередь должна быть построена во втором квартале 2026 года. А ввести ее в эксплуатацию мы должны в сентябре 2026 года», — уточнил Головкин.
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