Без Буркова и Жуковского: кто покинул сотню влиятельных людей Омской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
30 из 100 участников прошлогоднего рейтинга самых влиятельных жителей Омской области не смогли подтвердить этот статус. Причины самые разные. Например, губернатор Александр Бурков, возглавлявший рейтинг, потерял и должность, и место и в нем. А начальник регионального управления ФСИН Константин Книс хоть и не менял место жительства, но перешел на менее влиятельный пост заместителя мэра Омска.
В топ-100 вообще вошли всего два городских чиновника — мэр Сергей Шелест (было 4 место, стало 6) и один из его первых замов Евгений Фомин (было 47 место, стало 39-43), хотя в лонг-листе рейтинга были и остальные заместители — Юрий Казаков, Владимир Куприянов и Евгений Романин. Что касается Романина, то на будущий год он вполне может составить конкуренцию Евгению Фомину как второй первый заммэра.
Не прошли по баллам в золотую сотню самых влиятельных людей Омской области ни главы городских округов, ни главы муниципальных районов. Последние полностью находятся в тени губернатора Виталия Хоценко, лишь выполняя его поручения.
Депутатов Заксобрания Омской области в топ-100 тоже можно пересчитать по пальцам обеих рук, а ведь их в четыре раза больше. С треском вылетел из рейтинга гендиректор муниципального «Омскэлектро» Андрей Жуковский, над которым нависло уголовное дело, хотя год назад он занимал весомое 34 место. А депутатов горсовета, кроме спикера Владимира Корбута, нет вообще, но на статус влиятельного омича претендовали директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов, главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов и глава медиахолдинга Максим Концедалов.
Покинул рейтинг и один из королей госзаказа Яков Вагнер. Его «Стройсервис» давно работает за пределами Омской области, и влияние в родном регионе почти сошло на нет. Не прошел в топ-100 владелец «Пиратского острова» Вячеслав Авдошин, совладелец крупнейшей в области птицефабрики Анатолий Беззубцев и брат главы Сбербанка Евгений Греф, которому принадлежит медицинский центр «Доктор САШ».
Несмотря на то, что Омск город хоккейный, от «Авангарда» в рейтинге в этом году не оказалось никого, хотя на статус влиятельного жителя региона претендовали генменеджер Антон Курьянов и председатель совета директоров Михаил Аверин (его предшественнику Александру Крылову это удавалось — в топ-100 он занимал 42 место).