Без Буркова и Жуковского: кто покинул сотню влиятельных людей Омской области

В топ-100 вообще вошли всего два городских чиновника — мэр Сергей Шелест (было 4 место, стало 6) и один из его первых замов Евгений Фомин (было 47 место, стало 39-43), хотя в лонг-листе рейтинга были и остальные заместители — Юрий Казаков, Владимир Куприянов и Евгений Романин. Что касается Романина, то на будущий год он вполне может составить конкуренцию Евгению Фомину как второй первый заммэра.