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Александр Бурков

Без Буркова и Жуковского: кто покинул сотню влиятельных людей Омской области

3 июня 2024, 09:05
Фото: gorod55.ru
Александр Бурков
А сам рейтинг обновился почти на треть.

30 из 100 участников прошлогоднего рейтинга самых влиятельных жителей Омской области не смогли подтвердить этот статус. Причины самые разные. Например, губернатор Александр Бурков, возглавлявший рейтинг, потерял и должность, и место и в нем. А начальник регионального управления ФСИН Константин Книс хоть и не менял место жительства, но перешел на менее влиятельный пост заместителя мэра Омска.

В топ-100 вообще вошли всего два городских чиновника — мэр Сергей Шелест (было 4 место, стало 6) и один из его первых замов Евгений Фомин (было 47 место, стало 39-43), хотя в лонг-листе рейтинга были и остальные заместители — Юрий Казаков, Владимир Куприянов и Евгений Романин. Что касается Романина, то на будущий год он вполне может составить конкуренцию Евгению Фомину как второй первый заммэра.

Не прошли по баллам в золотую сотню самых влиятельных людей Омской области ни главы городских округов, ни главы муниципальных районов. Последние полностью находятся в тени губернатора Виталия Хоценко, лишь выполняя его поручения.

Депутатов Заксобрания Омской области в топ-100 тоже можно пересчитать по пальцам обеих рук, а ведь их в четыре раза больше. С треском вылетел из рейтинга гендиректор муниципального «Омскэлектро» Андрей Жуковский, над которым нависло уголовное дело, хотя год назад он занимал весомое 34 место. А депутатов горсовета, кроме спикера Владимира Корбута, нет вообще, но на статус влиятельного омича претендовали директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов, главврач онкодиспансера Дмитрий Маркелов и глава медиахолдинга Максим Концедалов.

Покинул рейтинг и один из королей госзаказа Яков Вагнер. Его «Стройсервис» давно работает за пределами Омской области, и влияние в родном регионе почти сошло на нет. Не прошел в топ-100 владелец «Пиратского острова» Вячеслав Авдошин, совладелец крупнейшей в области птицефабрики Анатолий Беззубцев и брат главы Сбербанка Евгений Греф, которому принадлежит медицинский центр «Доктор САШ».

Несмотря на то, что Омск город хоккейный, от «Авангарда» в рейтинге в этом году не оказалось никого, хотя на статус влиятельного жителя региона претендовали генменеджер Антон Курьянов и председатель совета директоров Михаил Аверин (его предшественнику Александру Крылову это удавалось — в топ-100 он занимал 42 место).

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