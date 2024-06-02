Интриги РЖД: кому понадобилось «слить» топ-менеджера Георгия Геворкяна

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Нониашвили подозревают в получении взятки от ООО «Бросок» за «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи и за ускорение оплаты». Ее размер составляет 17 млн рублей.
На новый пост Геворкяна назначили в 2019 году, когда бывший куратор вокзала был освобожден от своей должности. Став руководителем, Геворкян проявил себя как куратор, который заставляет работать и двигаться вперёд, информирует newizv.ru.
Результатом обновления, проведенного на нескольких крупных железнодорожных вокзалах, стало улучшение строительной инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных пассажиров.
С конца 2019 года в РЖД производится модернизация залов ожидания. Вместо старых сидений устанавливают современные посадочные места, оборудованные зарядками для гаджетов. Кроме того, на вокзалах открываются автоматические камеры хранения нового образца с современной технологией обслуживания. Такая возможность не предоставлялась пассажирам ранее.
Перечисляя достижения процесса модернизации, пассажиры часто упоминают бесплатный туалет на вокзале. «Заведениями» подобного рода прежде владела только «мафия», и всем пассажирам приходилось платить по 10-15 рублей за пользование туалетом. Сейчас этот анахронизм исправлен.
Удивительно, но далеко не все восприняли такие перемены позитивно. Это объясняется тем, что «кормушка» для многих закрылась. Практически все «лишние руки», «черные схемы», «мафиозные компании» приказали долго жить. К сожалению, тех, кто остался недоволен такими изменениями, все еще много, и они стремятся найти нового начальника, с которым можно было бы легко договориться.