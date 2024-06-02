Интриги РЖД: кому понадобилось «слить» топ-менеджера Георгия Геворкяна

Удивительно, но далеко не все восприняли такие перемены позитивно. Это объясняется тем, что «кормушка» для многих закрылась. Практически все «лишние руки», «черные схемы», «мафиозные компании» приказали долго жить. К сожалению, тех, кто остался недоволен такими изменениями, все еще много, и они стремятся найти нового начальника, с которым можно было бы легко договориться.