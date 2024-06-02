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Posted 2 июня, 07:14

Published 2 июня, 07:14

Modified 2 июня, 07:16

Updated 2 июня, 07:16

иллюстрация

Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности

2 июня 2024, 07:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Виталий Хоценко провел совещание по вопросам двигателестроения в Омской области

Перспективы развития инженерной школы и собственного производства авиадвигателей обсуждались с представителями Минпромторга, «Росавиации», «Объединенной двигателестроительной корпорации».

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале главы Омской области. Как отмечается, в совещании приняли участие отраслевые специалисты и представители Министерства промышленности и торговли РФ и Росавиации.

Повесткой рабочей встречи стало обсуждение нескольких важных вопросов: развитие авиационного двигателестроения в Омской области и создание передовой инженерной школы на базе Политехнического университета.

Как отметил в сообщении Виталий Хоценко, успешная реализация этих проектов позволит обучать высококвалифицированных специалистов в этой отрасли, а также привлечь в производственные профессии молодежь.

Также губернатор сообщил о будущем содействии Росавиации и Правительства Омской области в вопросе реализации концессионного соглашения по возведению аэропорта «Федоровка», которое будет подписано во время Петербургского международного экономического форума.

Напомним, возвести новый аэропорт планируется по проекту архитектурного бюро «Хвоя», победившего в народном голосовании, в срок до 2028 года.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Молодежь#Правительство Омской области#Минпромторг#Новости#Специалисты#Росавиация#Авиапромышленность
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