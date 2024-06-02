gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»

Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»

2 июня 2024, 06:15
Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.

Торжественные мероприятия, связанные с важным рубежом деятельности фонда, стартовали на Кузбассе: именно там, в Кемерово, у мемориала Воину-освободителю, и прошла главная церемония. Но, невзирая на расстояние, остальные филиалы тоже приняли в ней участие — в формате видеоконференции.

Отправной точкой всей церемонии стала акция памяти: председатель и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», вместе с руководством Кемеровской области и почетными гостями, ветеранами СВО и их семьями возложили цветы к вечному огню.

Церемония возложения цветовЦеремония возложения цветов
Церемония возложения цветов

Возложив цветы, председатель организации обратилась к участникам церемонии, отметив важность и ответственность в деле помощи защитникам Родины:

«Фонд „Защитники Отечества“ — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.

Также во время мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» при Кемеровском президентском училище впервые исполнили новый гимн фонда «Защитники отечества». Как рассказала председатель организации, текст гимна — это результат совместной работы композитора Максима Фадеева и участников СВО: первую версию текста, сразу после презентации, отправили на передовую, где военнослужащие и в гимн то, что было для них важнее всего.

«Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нем очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей. Все они знают: страна обязательно окружит их заботой и почетом», — отметила Анна Цивилева.

Кроме того, на торжественной церемонии председатель фонда вручила удостоверения ветеранов военнослужащим, и награды представителям региональных филиалов «Защитников отечества». Как сообщается, высокой оценки руководства удостоились 68 специалистов фонда. Также глава фонда вручила благодарственные письма руководителям региональных ведомств.

Вручение удостоверенийВручение удостоверений
Вручение удостоверений

Важная дата, отмечающая деятельность фонда в целом — стала еще и датой старта нового проекта организации, получившего название «Наша семья — наша победа!», в рамках которого филиалы по всей стране будут проводить мероприятия Года семьи, направленные на сохранение «погоды в доме» — семейного микроклимата.

Что примечательно, что даже запуская новые проекты, представители фонда продолжают эффективно справляться со своими обязанностями: за минувший год в филиалы «Защитников Отечества» обработали больше 950 тыс обращений, еще около 200 тысяч находятся в работе. Но, как отметили в организации, за их реализацию отвечают 3,5 тысячи социальных координаторов, прошедших специальное обучение и психологическую подготовку. Кроме того, социальными координаторами становятся ветераны боевых действий и члены семей погибших героев — их матери и супруги.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан в 2023 году по поручению Владимира Путина, а его основной целью является сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Обратившись в фонд, военнослужащие могут получить помощь с медицинской и социальной реабилитацией, юридическую поддержку и помощь, а также в переобучении и трудоустройстве. Кроме того, специалисты фонда занимаются адаптацией жилья под нужды инвалидов и обеспечивают им надомный уход.

#Илья Скобин#Общество#Инвалиды#Россия#Ветераны#Помощь#Фонд#Семья#Мероприятия#Трудоустройство#Сво#Военнослужащие#Медицинская помощь#Защитники отечества
Подпишитесь
Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды
Сегодня, 06:14
Нокауты и «Атас» от Расторгуева: в Омске прошел турнир единоборств SFC-10
Вчера, 19:31
Икона Русских Побед. В Омск доставили икону Казанской Божией Матери
Сегодня, 04:19
6 лет колонии. Жителя района Омской области осудили за фейки о вооруженных силах РФ
Сегодня, 04:53
Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности
Сегодня, 07:14
Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10
Вчера, 19:48
"