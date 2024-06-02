Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:19
Торжественные мероприятия, связанные с важным рубежом деятельности фонда, стартовали на Кузбассе: именно там, в Кемерово, у мемориала Воину-освободителю, и прошла главная церемония. Но, невзирая на расстояние, остальные филиалы тоже приняли в ней участие — в формате видеоконференции.
Отправной точкой всей церемонии стала акция памяти: председатель и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», вместе с руководством Кемеровской области и почетными гостями, ветеранами СВО и их семьями возложили цветы к вечному огню.
Возложив цветы, председатель организации обратилась к участникам церемонии, отметив важность и ответственность в деле помощи защитникам Родины:
«Фонд „Защитники Отечества“ — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.
Также во время мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» при Кемеровском президентском училище впервые исполнили новый гимн фонда «Защитники отечества». Как рассказала председатель организации, текст гимна — это результат совместной работы композитора Максима Фадеева и участников СВО: первую версию текста, сразу после презентации, отправили на передовую, где военнослужащие и в гимн то, что было для них важнее всего.
«Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нем очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей. Все они знают: страна обязательно окружит их заботой и почетом», — отметила Анна Цивилева.
Кроме того, на торжественной церемонии председатель фонда вручила удостоверения ветеранов военнослужащим, и награды представителям региональных филиалов «Защитников отечества». Как сообщается, высокой оценки руководства удостоились 68 специалистов фонда. Также глава фонда вручила благодарственные письма руководителям региональных ведомств.
Важная дата, отмечающая деятельность фонда в целом — стала еще и датой старта нового проекта организации, получившего название «Наша семья — наша победа!», в рамках которого филиалы по всей стране будут проводить мероприятия Года семьи, направленные на сохранение «погоды в доме» — семейного микроклимата.
Что примечательно, что даже запуская новые проекты, представители фонда продолжают эффективно справляться со своими обязанностями: за минувший год в филиалы «Защитников Отечества» обработали больше 950 тыс обращений, еще около 200 тысяч находятся в работе. Но, как отметили в организации, за их реализацию отвечают 3,5 тысячи социальных координаторов, прошедших специальное обучение и психологическую подготовку. Кроме того, социальными координаторами становятся ветераны боевых действий и члены семей погибших героев — их матери и супруги.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан в 2023 году по поручению Владимира Путина, а его основной целью является сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Обратившись в фонд, военнослужащие могут получить помощь с медицинской и социальной реабилитацией, юридическую поддержку и помощь, а также в переобучении и трудоустройстве. Кроме того, специалисты фонда занимаются адаптацией жилья под нужды инвалидов и обеспечивают им надомный уход.