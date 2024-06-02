Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»

Что примечательно, что даже запуская новые проекты, представители фонда продолжают эффективно справляться со своими обязанностями: за минувший год в филиалы «Защитников Отечества» обработали больше 950 тыс обращений, еще около 200 тысяч находятся в работе. Но, как отметили в организации, за их реализацию отвечают 3,5 тысячи социальных координаторов, прошедших специальное обучение и психологическую подготовку. Кроме того, социальными координаторами становятся ветераны боевых действий и члены семей погибших героев — их матери и супруги.