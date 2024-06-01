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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

иллюстрация

Виталий Хоценко предложил омичам выбрать округ, где пройдет фестиваль стрит-арта

1 июня 2024, 09:09
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи выберут городской округ, где пройдет фестиваль «Омск — ты просто космос!»

Отдать свой голос за округ, который станет «музеем» для работ художников, можно уже сейчас.

Как сообщил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко, у горожан появилась возможность выбрать округ, где пройдет международный арт-фестиваль «Омск — ты просто космос!». Сам фестиваль продлится больше месяца: с 1 июля по 15 августа, но пока что омичам необходимо определиться с административным округом, здания и пространства которого станут «музеем» для работ сотни уличных художников со всего мира.

Как сообщается, итоги голосования, проводимого на платформе «Госуслуг» будут подведены 30 июля.

Напомним, будущий арт-фестиваль был анонсирован еще в феврале — Омск был выбран площадкой для проведения масштабного события на всероссийском конкурсе «Время молодых», а название для него также выбиралось омичами.

Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для международного арт-фестиваля
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Музей#Конкурс#Голосование#Новости#Омичи#Виталий Хоценко#Госуслуги#Художники
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