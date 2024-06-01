Виталий Хоценко предложил омичам выбрать округ, где пройдет фестиваль стрит-арта

Как сообщил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко, у горожан появилась возможность выбрать округ, где пройдет международный арт-фестиваль «Омск — ты просто космос!». Сам фестиваль продлится больше месяца: с 1 июля по 15 августа, но пока что омичам необходимо определиться с административным округом, здания и пространства которого станут «музеем» для работ сотни уличных художников со всего мира.