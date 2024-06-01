Виновных нет. Омичка рассказала Бастрыкину о смерти своей годовалой дочери

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Стало известно о жалобе омички в Следственный Комитет России. Она рассказала о смерти ее младенца, смерть которого произошла по неизвестной причине. В информационном центре СК России рассказали подробности.
Жительница Омской области обратилась к представителям ведомства через комментарии. Ее ребенок умер в июне 2022 года. По информации женщины, годовалая девочка могла скончаться из-за медицинской ошибки.
До сих пор обстоятельства смерти новорожденной не прояснены, виновных лиц так и не нашли. При этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже до этого запрашивал доклад по этому делу.
Собственно, в Омской области занимаются расследованием этого уголовного дела. Судебно-экспертный центр при ведомстве должен провести комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Однако пока дело «стопорится». Бастрыкин поручил ускориться омским следователям и криминалистам.