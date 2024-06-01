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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

иллюстрация

Виновных нет. Омичка рассказала Бастрыкину о смерти своей годовалой дочери

1 июня 2024, 04:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичка рассказала Бастрыкину о смерти своей годовалой дочери

Потерявшая ребенка мать с прошлого года пытается найти виновных в смерти ее дочери, однако безуспешно.

Стало известно о жалобе омички в Следственный Комитет России. Она рассказала о смерти ее младенца, смерть которого произошла по неизвестной причине. В информационном центре СК России рассказали подробности.

Жительница Омской области обратилась к представителям ведомства через комментарии. Ее ребенок умер в июне 2022 года. По информации женщины, годовалая девочка могла скончаться из-за медицинской ошибки.

До сих пор обстоятельства смерти новорожденной не прояснены, виновных лиц так и не нашли. При этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже до этого запрашивал доклад по этому делу.

Собственно, в Омской области занимаются расследованием этого уголовного дела. Судебно-экспертный центр при ведомстве должен провести комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Однако пока дело «стопорится». Бастрыкин поручил ускориться омским следователям и криминалистам.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Уголовное дело#Смерть#Новости#Смерть ребенка#Александр Бастрыкин#СУ СКР Омской области
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