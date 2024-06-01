Скользкий соперник: омский боец Шлеменко рассказал о своем поединке с Миллендером

Posted Вчера, 20:56
Published Вчера, 20:56
Modified Вчера, 20:58
Updated Вчера, 20:58
Омский боец Александр Шлеменко рассказал Городу55, как прошел поединок с американцем Кертисом Миллендером. Соревнования состоялись 1 июня на G-Drive Арене в рамках промоушена SFC-10. Победа осталась за омским спортсменом.
Перед боем Миллендер отказал пожать руку Александру Шлеменко. Не сделал он этого и после поединка.
«Он на взвешивании подошел и сказал: „Пощады не будет тебе в ринге“. Отлично, я же это люблю. Меня, наоборот, эти „обнимашки“ раздражают. После боя руку не пожал, ушел недовольный», — рассказал Александр.
Шлеменко отметил, что бой был непростой, несмотря на то, что омич победил противника техническим нокаутом на третей минуте первого раунда.
«Он пальцем в глаз мне залез. Я подумал, что сейчас выпущу его, и будет тяжело драться. Самое тяжелое — психологическое давление. Три недели назад был бой (с Куатом Хамитовым. Шлеменко победил решением судей — прим. ред.), потом день рождения 20 числа. 40 лет. Старый, все завязывай. И Кертис Миллендер — человек, который сюда ехал не для того, чтобы просто провести бой, который он провел. Он реально замотивирован был», — объяснил боец.
Александр Шлеменко заметил, что соперник был скользким в прямом смысле этого слова.
«Что Куат, что Кертис очень были скользкие. Надо их проверять. Ощущение, что мажутся маслом, а потом, когда потеют, скользкие становятся. Беру плотный захват, а он ездит. Может, из-за того, что сгоняют вес и мажутся мазью, она пропитывает», — предположил спортсмен.
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