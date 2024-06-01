Квас или кефир? В омском Роспотребнадзоре раскрыли секреты вкусной и полезной окрошки

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Окрошка — одно из самых распространенных в России блюд, а его история берет начало в XVIII веке (по крайней мере, именно тогда появились его первые упоминания в документах). Но мало кто знает, что окрошка по своей сути — дальнейшее «развитие» старейшего холодного супа «ботвинья»: его готовили из протертой ботвы свеклы, щавеля, зеленого лука, крапивы и другой зелени — отсюда и появилось название. Ну, а «бульоном» для ботвиньи был кислый квас.
Сейчас же вариантов приготовления намного больше: окрошку готовят как на кефире с квасом, так и на смеси сметаны, минеральной воды и сыворотки. Кроме того, часто применяют и кисломолочные напитки «Тан» и «Айран».
Как отметили в Роспотребнадзоре, кефир является одной из самых полезных «заправок» для окрошки: в нем содержатся пробиотики, хорошо влияющие на микрофлору и работу кишечника, а сам напиток положительно сказывается на давлении и уровне холестерина в организме.
Но и эти полезные свойства можно усилить соблюдая нехитрые рекомендации: колбасу при приготовлении можно заменить на нежирное мясо, а основной акцент в рецептуре стоит сделать на зелени, добавив больше редиса и огурцов и уменьшив количество картофеля. Кроме того, стоит воздержаться от использования майонеза, сметаны с высоким процентом жирности и сахара.
Окрошка, созданная по «старой» рецептуре (на «белом» квасе и без картошки, колбасы и майонеза) — низкокалорийное и полезное блюдо. Но есть и противопоказания, которые могут «перечеркнуть» всю пользу продукта:
Есть несколько важных продуктов, к покупке которых стоит отнестись с особым вниманием: картофель, яйца, колбаса, а также квас и кефир. И вот почему:
К тому же, внимательность при покупке продуктов необходима на постоянной основе: напомним, ранее Роспотребнадзор выявил на омских прилавках поддельную красную икру, произведенную «предприятием-призраком»: