Квас или кефир? В омском Роспотребнадзоре раскрыли секреты вкусной и полезной окрошки

Окрошка — одно из самых распространенных в России блюд, а его история берет начало в XVIII веке (по крайней мере, именно тогда появились его первые упоминания в документах). Но мало кто знает, что окрошка по своей сути — дальнейшее «развитие» старейшего холодного супа «ботвинья»: его готовили из протертой ботвы свеклы, щавеля, зеленого лука, крапивы и другой зелени — отсюда и появилось название. Ну, а «бульоном» для ботвиньи был кислый квас.