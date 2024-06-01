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Published Сегодня, 08:40

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Квас или кефир? В омском Роспотребнадзоре раскрыли секреты вкусной и полезной окрошки

1 июня 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
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В омском Роспотребнадзоре рассказали как приготовить полезную и вкусную окрошку

Лето уже началось: скоро наступят жаркие дни, а значит окрошка вновь вернется на столы горожан — холодный суп замечательно освежает и придает сил. Однако есть кое-какие тонкости, которые могут улучшить это блюдо — о них, в рамках «Санпросвета-2024», и рассказали в Роспотребнадзоре.

Окрошка — одно из самых распространенных в России блюд, а его история берет начало в XVIII веке (по крайней мере, именно тогда появились его первые упоминания в документах). Но мало кто знает, что окрошка по своей сути — дальнейшее «развитие» старейшего холодного супа «ботвинья»: его готовили из протертой ботвы свеклы, щавеля, зеленого лука, крапивы и другой зелени — отсюда и появилось название. Ну, а «бульоном» для ботвиньи был кислый квас.

Сейчас же вариантов приготовления намного больше: окрошку готовят как на кефире с квасом, так и на смеси сметаны, минеральной воды и сыворотки. Кроме того, часто применяют и кисломолочные напитки «Тан» и «Айран».

Как отметили в Роспотребнадзоре, кефир является одной из самых полезных «заправок» для окрошки: в нем содержатся пробиотики, хорошо влияющие на микрофлору и работу кишечника, а сам напиток положительно сказывается на давлении и уровне холестерина в организме.

Но и эти полезные свойства можно усилить соблюдая нехитрые рекомендации: колбасу при приготовлении можно заменить на нежирное мясо, а основной акцент в рецептуре стоит сделать на зелени, добавив больше редиса и огурцов и уменьшив количество картофеля. Кроме того, стоит воздержаться от использования майонеза, сметаны с высоким процентом жирности и сахара.

«Фаворит» летней кухни — окрошка«Фаворит» летней кухни — окрошка
«Фаворит» летней кухни — окрошка
Фото: Изображение Midjourney

Окрошка, созданная по «старой» рецептуре (на «белом» квасе и без картошки, колбасы и майонеза) — низкокалорийное и полезное блюдо. Но есть и противопоказания, которые могут «перечеркнуть» всю пользу продукта:

  • Кефир и квас противопоказаны при язвенной болезни и обострениях заболеваний ЖКТ;
  • Квас, как продукт брожения, не рекомендуется для употребления при желчекаменной болезни;
  • Сладкий квас может быть опасен при сахарном диабете.

Как не ошибиться при выборе ингредиентов для окрошки?

Есть несколько важных продуктов, к покупке которых стоит отнестись с особым вниманием: картофель, яйца, колбаса, а также квас и кефир. И вот почему:

  • Идеальный вариант для окрошки — желтые клубни картофеля. Они устойчивы к термическому воздействию и не развариваются. Но, при покупке стоит внимательно их осмотреть: лучше выбирать твердые и упругие картофелины, без «глазков», ростков, и зеленых пятен — в них содержится соланин, ядовитый для человека. Такие участки, если они есть, лучше срезать.
  • При покупке яиц (не только для окрошки) необходимо присмотреться к срокам годности — как прояснил представитель Роспотребнадзора, столовое яйцо хранится при комнатной температуре не более 25 суток. Срок хранения может быть увеличен и до 90 суток, но только при температуре от -2 до 0 градусов.
  • При выборе колбасы (как правило, для окрошки используют «Докторскую») большое значение имеет ее состав: не стоит покупать изделия, где в составе указан соевый, пшеничный или растительный белок, а также крахмал, клетчатка или мясо птицы.
  • Выбирая кефир для заправки «холодного супа», важно обратить внимание на его срок годности: как правило, натуральный продукт хранится не более двух недель и состоит только из молока и закваски.
  • С квасом рекомендаций чуть больше: наиболее подходит для традиционной окрошки несладкий и чуть-чуть кисловатый напиток, в составе которого обязательно должно быть сусло (из ячменного или ржаной солода, ржаной муки или кукурузы), вода, сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. Кроме того, допустима в составе лимонная и молочная кислоты. Ну, а если на этикетке указаны подсластители или ароматизаторы, то такой напиток стоит оставить на полке.

К тому же, внимательность при покупке продуктов необходима на постоянной основе: напомним, ранее Роспотребнадзор выявил на омских прилавках поддельную красную икру, произведенную «предприятием-призраком»:

Неизвестно, где и как изготовлено. Омичей предупредили о поддельной икре в банках
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#Илья Скобин#Общество#Роспотребнадзор#Новости#Окрошка#Здоровое питание
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