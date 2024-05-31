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озеро у парка

Зоны отдыха и площадки для волейбола. В парке 30-летия ВЛКСМ для омичей откроют пляж

31 мая 2024, 06:55
Фото: Город55
озеро у парка

В омском парке 30-летия ВЛКСМ откроют бесплатный пляж с площадками для волейбола

В парке у озера появятся удобные пляжные зоны для отдыха и загара. Там установят шезлонги и скамейки, уложат газон и оборудуют три площадки для пляжного волейбола. Вход на эти площадки будет бесплатным. Все работы планируется завершить в текущем году.

Жителям Омска рассказали приятную новость: в парке 30-летия ВЛКСМ этим летом появится пляж. У озера в парке появятся удобные пляжные зоны для отдыха и загара. Там установят шезлонги и скамейки, а также уложат газон, чтобы омичи могли насладиться комфортным отдыхом. Кстати, вход на эти площадки будет бесплатным.

Помимо этого, в парке будут оборудованы три площадки для пляжного волейбола. Для входной группы установят рекламный экран стоимостью около 2 млн рублей. Под него уже подготовили специальную конструкцию. По оценкам, такое оборудование окупится примерно за два года. Все работы планируется завершить в этом году, сообщает «Омск-информ».

озеро у паркаозеро у парка
озеро у паркаозеро у парка
озеро у парка
Фото: Город55

Ранее Город55 рассказывал, что в этом году омские пляжи планируют открыть 1 июня. На пляжах будут работать спасательные посты и наблюдательные вышки. За безопасностью отдыхающих будут следить матросы-спасатели.

В последние годы официально пляжи открыты только для отдыха у воды. Купаться в черте города нельзя, потому что качество речной воды не соответствует санитарным нормам. Однако окончательное решение по этому вопросу на этот летний сезон еще не принято.

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