Зоны отдыха и площадки для волейбола. В парке 30-летия ВЛКСМ для омичей откроют пляж

Помимо этого, в парке будут оборудованы три площадки для пляжного волейбола. Для входной группы установят рекламный экран стоимостью около 2 млн рублей. Под него уже подготовили специальную конструкцию. По оценкам, такое оборудование окупится примерно за два года. Все работы планируется завершить в этом году, сообщает «Омск-информ».