Зоны отдыха и площадки для волейбола. В парке 30-летия ВЛКСМ для омичей откроют пляж

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Жителям Омска рассказали приятную новость: в парке 30-летия ВЛКСМ этим летом появится пляж. У озера в парке появятся удобные пляжные зоны для отдыха и загара. Там установят шезлонги и скамейки, а также уложат газон, чтобы омичи могли насладиться комфортным отдыхом. Кстати, вход на эти площадки будет бесплатным.
Помимо этого, в парке будут оборудованы три площадки для пляжного волейбола. Для входной группы установят рекламный экран стоимостью около 2 млн рублей. Под него уже подготовили специальную конструкцию. По оценкам, такое оборудование окупится примерно за два года. Все работы планируется завершить в этом году, сообщает «Омск-информ».
Ранее Город55 рассказывал, что в этом году омские пляжи планируют открыть 1 июня. На пляжах будут работать спасательные посты и наблюдательные вышки. За безопасностью отдыхающих будут следить матросы-спасатели.
В последние годы официально пляжи открыты только для отдыха у воды. Купаться в черте города нельзя, потому что качество речной воды не соответствует санитарным нормам. Однако окончательное решение по этому вопросу на этот летний сезон еще не принято.