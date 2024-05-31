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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:54

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Второй обязательный предмет. Сегодня омские школьники будут сдавать ЕГЭ по математике

31 мая 2024, 05:49
Фото: Город55
иллюстрация

Сегодня выпускники Омска будут сдавать ЕГЭ по базовой и профильной математике

В омском Минобре сообщили, что сегодня выпускники сдают ЕГЭ по математике. На участие в экзаменах зарегистрировалось около 616 тысяч человек. Результаты по базовой математике будут известны не позднее 14 июня, а по профильной — не позднее 17 июня. Пересдачи пройдут 20 и 21 июня.

В региональном минобре сообщили, что сегодня омские выпускники сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались около 616 тысяч человек. Результаты по базовой математике участники смогут узнать не позднее 14 июня, а по профильной — не позднее 17 июня.

В этом году минимальный балл, который нужно набрать на ЕГЭ по профильной математике, — 27. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Чтобы получить аттестат, участнику экзамена нужно набрать не менее трех баллов.

Отметим, что выпускники, которые не сдали экзамен или завершили его досрочно по состоянию здоровья, а также те, кто не смог прийти на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут попробовать свои силы еще раз. Пересдача по математике будет доступна в резервные дни — 20 и 21 июня.

Напомним, что математика — это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники, которым результат ЕГЭ по математике необходим для поступления в вуз, сдают экзамен профильного уровня. Остальные выпускники сдают ЕГЭ по математике базового уровня.

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