Второй обязательный предмет. Сегодня омские школьники будут сдавать ЕГЭ по математике

Отметим, что выпускники, которые не сдали экзамен или завершили его досрочно по состоянию здоровья, а также те, кто не смог прийти на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут попробовать свои силы еще раз. Пересдача по математике будет доступна в резервные дни — 20 и 21 июня.