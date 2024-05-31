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В Омске ищут подрядчика, который отмоет окна в здании мэрии за 130 тысяч рублей

В Омске ищут подрядчика, который отмоет окна в здании мэрии за 130 тысяч рублей

31 мая 2024, 06:21
Для работы предстоит использовать автовышку. Всего необходимо будет помыть больше 170 квадратных метров окон и около 150 «квадратов» витражей.

В Омске ищут подрядчика, который помоет окна городской администрации. Соответствующую заявку накануне, 30 мая, разместил департамент контрактной системы в сфере закупок мэрии. Начальная цена контракта составляет 132 449 рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 7 июня.

Окна и витражи необходимо помыть в трех зданиях по адресам: улица Гагарина, 32, улица Гагарина, 32/1, улица Гагарина, 34. Срок выполнения работ: 12 календарных дней с момента подписания договора.

«Услуги оказываются с использованием технических средств и инструментов: автовышка, позволяющая осуществлять работы на высоте не менее 20 метров, инструмент для мытья окон, стеклоочиститель. Услуги включают в себя также мойку оконных рам и отливов. При мойке окон удаляется пыль и грязь», — говорится в документах.

Всего необходимо будет помыть больше 170 квадратных метров окон и около 150 «квадратов» витражей.

Ранее Город55 рассказывал, что представительство Омской области в столице отреставрируют за 25 миллионов рублей.

Представительство Омской области в Москве отремонтируют за 25 миллионов рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Подрядчик#Закупки#Договор#Окна
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