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иллюстрация

Счастливый конец. Омич спустя 18 лет вернулся в семью и выплатил долг по алиментам

31 мая 2024, 05:07
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области спустя 18 лет вернулся к жене и выплатил долг по алиментам

Житель деревни Нижняя Ильинка после рождения сына не платил алименты, скрывался от судебных приставов и матери своего ребенка. Но когда понял, что после 18-летия сына долг все равно придется выплатить, устроился на работу. А после вернулся к бывшей жене и стал жить с ней.

Житель деревни Нижняя Ильинка Омского района не выполнял свои родительские обязанности после рождения сына. Он не платил алименты, скрывался от судебных приставов и от матери своего ребенка. Мужчина не имел официального места работы и не жил по адресу своей прописки, часто меняя место жительства.

Омские приставы уточнили, что сын достиг совершеннолетия еще в 2018 году. К тому времени долг по алиментам составил более миллиона рублей. Однако мужчина ошибочно полагал, что после 18-летия сына его обязательства по уплате алиментов исчезнут сами собой.

В итоге приставы все же нашли должника и привлекли его к административной ответственности согласно части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Также мужчину обязали выполнить работы по благоустройству.

Осознав, что финансовой ответственности ему не избежать, омич встал на путь исправления: он нашел работу, благодаря которой его зарплата теперь может быть направлена на погашение задолженности. Стоит отметить, что после всей этой истории бывшие супруги возобновили отношения и теперь живут вместе.

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#Общество#Происшествия#Омск#Благоустройство#Омская область#Розыск#Судебные приставы#Заработная плата#Алименты#Новости#Задолженность#Трудоустройство#Административная ответственность#Семейные отношения
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