Счастливый конец. Омич спустя 18 лет вернулся в семью и выплатил долг по алиментам

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Житель деревни Нижняя Ильинка Омского района не выполнял свои родительские обязанности после рождения сына. Он не платил алименты, скрывался от судебных приставов и от матери своего ребенка. Мужчина не имел официального места работы и не жил по адресу своей прописки, часто меняя место жительства.
Омские приставы уточнили, что сын достиг совершеннолетия еще в 2018 году. К тому времени долг по алиментам составил более миллиона рублей. Однако мужчина ошибочно полагал, что после 18-летия сына его обязательства по уплате алиментов исчезнут сами собой.
В итоге приставы все же нашли должника и привлекли его к административной ответственности согласно части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Также мужчину обязали выполнить работы по благоустройству.
Осознав, что финансовой ответственности ему не избежать, омич встал на путь исправления: он нашел работу, благодаря которой его зарплата теперь может быть направлена на погашение задолженности. Стоит отметить, что после всей этой истории бывшие супруги возобновили отношения и теперь живут вместе.