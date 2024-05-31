Счастливый конец. Омич спустя 18 лет вернулся в семью и выплатил долг по алиментам

Житель Омской области спустя 18 лет вернулся к жене и выплатил долг по алиментам

Житель деревни Нижняя Ильинка после рождения сына не платил алименты, скрывался от судебных приставов и матери своего ребенка. Но когда понял, что после 18-летия сына долг все равно придется выплатить, устроился на работу. А после вернулся к бывшей жене и стал жить с ней.