Режим черного неба, экстремальное похолодание и филиал зарубежного вуза. Омск сегодня

Сегодня утром в регионе снова действовал режим «черного неба» — время, когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk». В этот период жителям Омска рекомендуется ограничить время на улице и заниматься спортом только в закрытых спортивных комплексах.