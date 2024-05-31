Режим черного неба, экстремальное похолодание и филиал зарубежного вуза. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость №1. На территории Омской области снова ввели режим НМУ
Сегодня утром в регионе снова действовал режим «черного неба» — время, когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси. Об этом сообщили в телеграм-канале «Meteo Omsk». В этот период жителям Омска рекомендуется ограничить время на улице и заниматься спортом только в закрытых спортивных комплексах.
Новость №2. Скоро температура воздуха в Омской области понизится до экстремальных отметок
В министерстве региональной безопасности жителей региона предупредили о приближении сильного похолодания. С 31 мая по 3 июня на территории Омской области ожидается опасное погодное явление — похолодание до -5 градусов. До критических отметок столбик термометра будет опускаться в темное время суток.
Новость №3. В Омске откроется филиал Казахстанского национального университета
В Омске появится филиал Казахстанского национального университета им. аль-Фараби, соответствующее соглашение было подписано сегодня. Этот филиал станет первым филиалом казахстанского университета в России. Отмечается, что он откроется на базе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.