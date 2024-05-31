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В Омске водитель поперхнулся кофе за рулем и влетел в припаркованный автомобиль

Пострадала женщина. Омич поперхнулся кофе за рулем и влетел в припаркованную машину

31 мая 2024, 09:19
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске водитель поперхнулся кофе за рулем и влетел в припаркованный автомобиль

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело водителя, из-за которого серьезно пострадала омичка.

Омская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 50-летнего жителя Тевризского района. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 25 августа прошлого года мужчина ехал по улице Мельничной на автомобиле «Toyota Camry» и пил кофе за рулем. Во время движения он поперхнулся напитком и отвлекся от проезжей части. Из-за этого на перекрестке он выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный «ВАЗ 21124».

Во время столкновения в салоне отечественной машины находилась 35-летняя женщина-водитель, в результате аварии она получила тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, нарушителю грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Фото: Прокуратура Омской области
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