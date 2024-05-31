Пострадала женщина. Омич поперхнулся кофе за рулем и влетел в припаркованную машину

По версии следствия, 25 августа прошлого года мужчина ехал по улице Мельничной на автомобиле «Toyota Camry» и пил кофе за рулем. Во время движения он поперхнулся напитком и отвлекся от проезжей части. Из-за этого на перекрестке он выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный «ВАЗ 21124».