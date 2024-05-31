Пострадала женщина. Омич поперхнулся кофе за рулем и влетел в припаркованную машину

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Омская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 50-летнего жителя Тевризского района. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, 25 августа прошлого года мужчина ехал по улице Мельничной на автомобиле «Toyota Camry» и пил кофе за рулем. Во время движения он поперхнулся напитком и отвлекся от проезжей части. Из-за этого на перекрестке он выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный «ВАЗ 21124».
Во время столкновения в салоне отечественной машины находилась 35-летняя женщина-водитель, в результате аварии она получила тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, нарушителю грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.