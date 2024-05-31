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В Омске после продолжительной болезни умерла мать-героиня Татьяна Чернова

Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова

31 мая 2024, 12:45
Фото: Храм Ефрема Сирина

В Омске после продолжительной болезни умерла мать-героиня Татьяна Чернова

Причиной смерти женщины стала продолжительная болезнь, у Татьяны Черновой осталось десять детей.

В омской епархии сообщили, что 25 мая на 47-м году жизни скончалась супруга настоятеля храма Ефрема Сирина Татьяна Чернова. Причиной смерти женщина стала продолжительная болезнь.

Татьяна Чернова была матерью героиней, у нее осталось десять детей. Ей была присуждена медаль «Материнская слава», которая дается за успехи, достигнутые в воспитании, сохранении семейных ценностей и традиций.

«Матушка Татиана фактически стала Матерью-героиней, родив и воспитав 10 детей, но к сожалению, так и не дождавшейся получения заслуженной награды», — рассказали в группе храма в соцсети.
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