Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В омской епархии сообщили, что 25 мая на 47-м году жизни скончалась супруга настоятеля храма Ефрема Сирина Татьяна Чернова. Причиной смерти женщина стала продолжительная болезнь.
Татьяна Чернова была матерью героиней, у нее осталось десять детей. Ей была присуждена медаль «Материнская слава», которая дается за успехи, достигнутые в воспитании, сохранении семейных ценностей и традиций.
«Матушка Татиана фактически стала Матерью-героиней, родив и воспитав 10 детей, но к сожалению, так и не дождавшейся получения заслуженной награды», — рассказали в группе храма в соцсети.