Омичей предупредили об изменении схемы движения автобусного маршрута №88

Так, с 22:00 сегодняшнего дня до 6:00 часов 3 июня по улице Шаронова на пересечении с улицей Перелета будет запрещено движение любых видов транспорта. По этой причине автобусы, курсирующие по маршруту №88, будут ездить по улицам Перелета, Крупской и Шаронова.