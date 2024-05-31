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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:28

В Омске временно изменится схема движения автобусного маршрута №88

Омичей предупредили об изменении схемы движения автобусного маршрута №88

31 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI

В Омске временно изменится схема движения автобусного маршрута №88

О временных изменениях в маршруте №88 сообщили в городском департаменте транспорта, корректировки связаны с ремонтными работами на улице Шаронова.

Сегодня, 31 мая, на улице Шаронова начнутся работы на подземных коммуникациях. В департаменте транспорта омской мэрии предупредили, что на время ремонта автобусный маршрут №88 изменит схему движения.

Так, с 22:00 сегодняшнего дня до 6:00 часов 3 июня по улице Шаронова на пересечении с улицей Перелета будет запрещено движение любых видов транспорта. По этой причине автобусы, курсирующие по маршруту №88, будут ездить по улицам Перелета, Крупской и Шаронова.

Фото: Омский дептранс
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобусные остановки#Автобус#Транспортная развязка#Новости#Пассажирский транспорт#Автобусы#Транспортная сеть#Транспортная прокуратура
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