Омичей предупредили об изменении схемы движения автобусного маршрута №88

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сегодня, 31 мая, на улице Шаронова начнутся работы на подземных коммуникациях. В департаменте транспорта омской мэрии предупредили, что на время ремонта автобусный маршрут №88 изменит схему движения.
Так, с 22:00 сегодняшнего дня до 6:00 часов 3 июня по улице Шаронова на пересечении с улицей Перелета будет запрещено движение любых видов транспорта. По этой причине автобусы, курсирующие по маршруту №88, будут ездить по улицам Перелета, Крупской и Шаронова.