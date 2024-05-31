Новые магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время

Мнения специалистов расходятся по поводу того, действительно ли магнитные бури влияют на человеческий организм. Конечно, существенные перепада температур, смена погоды воздействуют на человека. Однако все же до конца не доказано, зависит ли состояние жителей Земли от магнитных бурь.