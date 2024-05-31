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Новые магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время

Новые магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время

31 мая 2024, 15:20
Фото: gorod55.ru
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали о новой геомагнитной буре. У нее будет слабая и средняя интенсивность. Подробности — в материале Города55.

Что такое магнитная буря

Активность на Солнце приводит магнитосферу Земли в раздражение. Доцент кафедры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университета (АлтГУ), кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова рассказала, что магнитная буря возникает, когда на магнитное поле Земли обрушивается поток солнечного ветра. Как следствие понижается геомагнитное поле планеты.

Индексы геомагнитной активности классов G — это система, используемая для оценки интенсивности геомагнитных бурь на Земле. Существует 5 G-классов, где G1 — это слабая буря, а G5 — экстремальная.

Магнитные бури в 2024 году

Сегодня вечером, 31 мая, начнется первая магнитная буря. Сначала она дойдет до уровня G1 (слабая), а потом до G2 (средняя). По прогнозам астрономов, явление завершится только на следующий день, 1 июня.

Магнитная буря в июне закончится примерно в полдень. Пик придется на промежуток между тремя часами ночи шестью утра.

По данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, на нашей планете возникло возмущение магнитного поля вследствие выброса корональной массы с Солнца в среду, 29 мая. Астрономы заметили изменения в магнитосфере Земли уже на следующий день, 30 мая.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Эксперты также прогнозируют высокую вспышечную солнечную активность. В частности, не исключены вспышки самого мощного класса — X, в том числе протонные. Также ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток, добавили специалисты.

Влияние магнитных бурь на человека

Мнения специалистов расходятся по поводу того, действительно ли магнитные бури влияют на человеческий организм. Конечно, существенные перепада температур, смена погоды воздействуют на человека. Однако все же до конца не доказано, зависит ли состояние жителей Земли от магнитных бурь.

Стоит отметить, что большинство мелких магнитных колебаний люди не ощущают. Но некоторые врачи замечают, что состояние метеочувствительных пациентов ухудшается при сильных магнитных бурях.

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