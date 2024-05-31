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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

7 и 8 июня в Омске пройдет международный турнир по художественной гимнастике

Международный турнир по гимнастике в Омске проведут Губерниев и Батыршина

31 мая 2024, 12:23
Фото: Город55

7 и 8 июня в Омске пройдет международный турнир по художественной гимнастике

Международный турнир по художественной гимнастике «EVGENIYA CUP» состоится в Омске 7 и 8 июня, в соревнованиях примут участие спортсменки из восьми стран.

7 и 8 июня на омской G-Drive Арене состоится международный турнир по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». В соревнованиях примут участие спортсменки из восьми стран: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Словении и Сербии.

7 июня пройдет личное и групповое многоборье, 8 июня — финалы в отдельных видах. После награждения состоится гала-шоу, в нем примут участие российская артистка балета, солистка Михайловского театра Анжелина Воронцова, солист театра танца Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов и воздушная гимнастка Анастасия Бурдина. Все это будет сопровождаться музыкальными композициями омского симфонического оркестра.

Ведущими гала-концерта станут серебряный призер Олимпийских игр, 11-кратная чемпионка мира Яна Батыршина, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов.

Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Спортивные соревнования#Спортсмены#Новости#Арена#G-Drive Арена#Спорткомплекс#Олимпийский спорт#EVGENIYA CUP
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