Международный турнир по гимнастике в Омске проведут Губерниев и Батыршина

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
7 и 8 июня на омской G-Drive Арене состоится международный турнир по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой «EVGENIYA CUP». В соревнованиях примут участие спортсменки из восьми стран: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Словении и Сербии.
7 июня пройдет личное и групповое многоборье, 8 июня — финалы в отдельных видах. После награждения состоится гала-шоу, в нем примут участие российская артистка балета, солистка Михайловского театра Анжелина Воронцова, солист театра танца Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов и воздушная гимнастка Анастасия Бурдина. Все это будет сопровождаться музыкальными композициями омского симфонического оркестра.
Ведущими гала-концерта станут серебряный призер Олимпийских игр, 11-кратная чемпионка мира Яна Батыршина, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов.