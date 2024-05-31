Международный турнир по гимнастике в Омске проведут Губерниев и Батыршина

7 июня пройдет личное и групповое многоборье, 8 июня — финалы в отдельных видах. После награждения состоится гала-шоу, в нем примут участие российская артистка балета, солистка Михайловского театра Анжелина Воронцова, солист театра танца Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов и воздушная гимнастка Анастасия Бурдина. Все это будет сопровождаться музыкальными композициями омского симфонического оркестра.