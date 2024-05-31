Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» выпускали с 1956 по 1970 годы. Машина является преемником модели ГАЗ-М-20 «Победа». ГАЗ-21 нередко появлялся в фильмах. Так, например, на подобной «Волге» ездил главный герой фильма «Черная молния».