Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч

Posted 31 мая, 07:24
Published 31 мая, 07:24
Modified 31 мая, 07:28
Updated 31 мая, 07:28
В Омске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 черного цвета 1967 года выпуска. Цена раритета — 470 тысяч рублей. Пробег автомобиля составляет 20 тысяч километров.
«Состояние хорошее, вложено много сил и средств, салон перетянут, двигатель в отличном состоянии, ходовая после ремонта», — говорится в объявлении.
Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» выпускали с 1956 по 1970 годы. Машина является преемником модели ГАЗ-М-20 «Победа». ГАЗ-21 нередко появлялся в фильмах. Так, например, на подобной «Волге» ездил главный герой фильма «Черная молния».
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу 66-летнюю раритетную «Победу» за 750 тысяч.