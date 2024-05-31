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Posted 31 мая, 07:24

Published 31 мая, 07:24

Modified 31 мая, 07:28

Updated 31 мая, 07:28

Иллюстрация

Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч

31 мая 2024, 07:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске выставили на продажу раритетную черную «Волгу» 1967 года выпуска

Автомобиль отреставрирован, его пробег составляет 20 тысяч километров.

В Омске выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 черного цвета 1967 года выпуска. Цена раритета — 470 тысяч рублей. Пробег автомобиля составляет 20 тысяч километров.

«Состояние хорошее, вложено много сил и средств, салон перетянут, двигатель в отличном состоянии, ходовая после ремонта», — говорится в объявлении.
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Скриншот. Фото: drom.ru

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» выпускали с 1956 по 1970 годы. Машина является преемником модели ГАЗ-М-20 «Победа». ГАЗ-21 нередко появлялся в фильмах. Так, например, на подобной «Волге» ездил главный герой фильма «Черная молния».

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу 66-летнюю раритетную «Победу» за 750 тысяч.

Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
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