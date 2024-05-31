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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Как поступить, если взрослый сын не хочет работать и жить отдельно

Как поступить, если взрослый сын не хочет работать и жить отдельно

31 мая 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Чаще всего повзрослевшие дети стремятся быстрее стать независимыми и вылететь из родительского гнезда. Однако встречаются и противоположные ситуации: иногда сын или дочь взрослеют, но не желают покидать дом мамы и папы и даже не ищут работу.

На случаи, когда вместе с родителями живет взрослая девушка, общество практически не обращает внимание. Но ситуация, когда маме и папе приходится обеспечивать повзрослевшего сына, не считается нормой. Мужчина — это будущий глава семьи, который должен стараться быстрее встать на ноги, сделать карьеру и найти отдельное жилье. Психологи рекомендуют спросить сына напрямую, что ему мешает.

Это необходимо сделать спокойно, при этом задав вопрос и себе — действительно ли ваш повзрослевший ребенок находится в сложной ситуации или он просто желает жить на всем готовом? Дальнейшая тактика вашего поведения будет основываться на ответе, пишет newia.ru.

Если молодой человек на самом деле столкнулся с проблемой и ему не удается устроиться на работу, которая бы устраивала его, ему необходима поддержка. Постарайтесь помочь сыну при поиске вакансий, предложите первое время оплачивать съемное жилье.

Если же ваш ребенок в своем совершеннолетнем возрасте просто остается несамостоятельным и не хочет лишаться комфорта родительского дома, привычного быта и приготовленной для него пищи, то необходимо обсудить с ним неизбежность сепарации, разъяснив, что существуют риски потери себя как личности.

Может быть, ситуация является следствием проявления вашей гиперопеки, когда вы сами ограждали ребенка от домашних забот. От этой модели поведения следует отказаться, разрушив сложившуюся зону комфорта.

Если взрослый ребенок вообще не пытается делать никаких шагов к началу самостоятельной жизни, помогите ему. Создайте мотивацию — научите его ответственности и самостоятельному принятию решений. Если ситуация все равно не меняется — обратитесь к психологу.

#Общество
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