Как поступить, если взрослый сын не хочет работать и жить отдельно

Это необходимо сделать спокойно, при этом задав вопрос и себе — действительно ли ваш повзрослевший ребенок находится в сложной ситуации или он просто желает жить на всем готовом? Дальнейшая тактика вашего поведения будет основываться на ответе, пишет newia.ru.