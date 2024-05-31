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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

иллюстрация

Игры и ручные животные. 1 июня омичей позвали на праздник в Большереченский зоопарк

31 мая 2024, 08:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Большереченском зоопарке 1 июня сделают бесплатный вход для юных омичей

В День защиты детей в Большереченском зоопарке пройдет яркое мероприятие. Дети до 14 лет смогут посетить зоопарк бесплатно. Акция продлится до 12:00. Праздничная программа будет идти с 10:00 до 16:00.

В День защиты детей в Большереченском зоопарке состоится яркое и веселое мероприятие. В этот день дети до 14 лет смогут посетить зоопарк совершенно бесплатно. Акция продлится до полудня.

приглашениеприглашение
приглашение
Фото: Большереченский зоопарк

Праздничная программа будет проходить с 10:00 до 16:00. В программе:

  • рисование цветным песком и создание мегараскраски;
  • прогулки по мини-ферме;
  • танцы с ростовыми куклами;
  • подвижные игры.

Помимо этого, юные омичи смогут создать среду обогащения для обезьян, львов и сурикатов возле вольеров с животными на верхней территории зоопарка. Также в этот день состоится показательное кормление медведей.

Ранее Город55 рассказывал что, в День защиты детей в городе пройдут бесплатные мероприятия. В парке «Вокруг света» пройдет открытие 11 новых аттракционов, у «G-Drive Арены» состоятся забеги на беговелах, в сквере Дружбы народов — «Веселые старты», в ТРК «Маяк Молл» организуют детский квест, а в парке имени 30-летия ВЛКСМ — конкурсы. В Советском парке пройдет Фестиваль детства и юности.

С полной программой мероприятий и подробной информацией можно ознакомиться ниже:

Квесты и концерты: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске
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