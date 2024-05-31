Игры и ручные животные. 1 июня омичей позвали на праздник в Большереченский зоопарк

Ранее Город55 рассказывал что, в День защиты детей в городе пройдут бесплатные мероприятия. В парке «Вокруг света» пройдет открытие 11 новых аттракционов, у «G-Drive Арены» состоятся забеги на беговелах, в сквере Дружбы народов — «Веселые старты», в ТРК «Маяк Молл» организуют детский квест, а в парке имени 30-летия ВЛКСМ — конкурсы. В Советском парке пройдет Фестиваль детства и юности.