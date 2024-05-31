Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Синоптики предупредили омичей, что первый летний месяц начнется с ежедневных дождей. К сожалению, изменений в погоде не произошло, и уже завтра в Омске и области ожидаются ливни с грозой и шквалистым ветром.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночью столбик термометра покажет максимум +7 градусов, местами возможны даже заморозки до -5. Днем же воздух прогреется до 14–19 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с, местами возможны более сильные порывы до 15–20 м/с.
В воскресенье, 2 июня, ночью температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов, а местами возможны даже заморозки от 0 до -5 градусов. Днем же температура поднимется до 21 градуса. Ночью ожидается небольшой дождь и туман, а днем осадков не предвидится. Скорость ветра будет достигать 9–14 метров в секунду.
Согласно сервису визуализации погоды Ventusky.com, начало рабочей недели будет сопровождаться дождями с грозой и сильным ветром. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +2 градусов, а местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем ожидается потепление до +25 градусов, а в некоторых районах температура поднимется всего до +15. Скорость ветра достигнет 9–14 м/с. Но местами возможны порывы до 16–21 м/с.
Ранее Город55 рассказывал, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в июне не стоит ожидать сильной жары. Температура воздуха будет подниматься лишь до +20 градусов. Кроме того, практически каждый день в первую неделю июня ожидаются дожди. В целом в Омской области не прогнозируется никаких аномалий в течение этого лета.