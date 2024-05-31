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иллюстрация

Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни

31 мая 2024, 09:21
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омска и области предупредили о дождливой погоде в первые дни лета

Синоптики предупреждали, что первый летний месяц начнется с дождей. К сожалению, ситуация не изменилась. Завтра в Омске и области ожидаются ливни, гроза и шквалистый ветер. В первые три дня июня днем воздух максимально прогреется до +25 градусов, а ночью упадет до -5.

Синоптики предупредили омичей, что первый летний месяц начнется с ежедневных дождей. К сожалению, изменений в погоде не произошло, и уже завтра в Омске и области ожидаются ливни с грозой и шквалистым ветром.

погода на 1, 2, 3 июня.погода на 1, 2, 3 июня.
погода на 1, 2, 3 июня.
Фото: Обь-Иртышское УГМС

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночью столбик термометра покажет максимум +7 градусов, местами возможны даже заморозки до -5. Днем же воздух прогреется до 14–19 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с, местами возможны более сильные порывы до 15–20 м/с.

В воскресенье, 2 июня, ночью температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов, а местами возможны даже заморозки от 0 до -5 градусов. Днем же температура поднимется до 21 градуса. Ночью ожидается небольшой дождь и туман, а днем осадков не предвидится. Скорость ветра будет достигать 9–14 метров в секунду.

Согласно сервису визуализации погоды Ventusky.com, начало рабочей недели будет сопровождаться дождями с грозой и сильным ветром. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +2 градусов, а местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем ожидается потепление до +25 градусов, а в некоторых районах температура поднимется всего до +15. Скорость ветра достигнет 9–14 м/с. Но местами возможны порывы до 16–21 м/с.

гроза 1 июнягроза 1 июня
гроза 1 июня
Фото: Ventusky.com

Ранее Город55 рассказывал, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в июне не стоит ожидать сильной жары. Температура воздуха будет подниматься лишь до +20 градусов. Кроме того, практически каждый день в первую неделю июня ожидаются дожди. В целом в Омской области не прогнозируется никаких аномалий в течение этого лета.

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