Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни

Ранее Город55 рассказывал, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, в июне не стоит ожидать сильной жары. Температура воздуха будет подниматься лишь до +20 градусов. Кроме того, практически каждый день в первую неделю июня ожидаются дожди. В целом в Омской области не прогнозируется никаких аномалий в течение этого лета.