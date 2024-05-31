Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Барнаульцы за 26 млн рублей спасут здание Омского горсовета от обрушения в реку

Барнаульцы за 26 млн рублей спасут здание Омского горсовета от обрушения в реку

31 мая 2024, 04:46
Фото: Город55
На аукцион заявились три компании, фирма из Барнаула снизила начальную цену на 800 тысяч.

В Омске со второй попытки смогли найти подрядчика, который возьмется за ремонт разрушающегося здания горсовета на Думской, 1. Заявки на участие в аукционе оставили три компании, но самое выгодное ценовое предложение поступило от ООО «Алтайхимзащита», с которым 31 мая подписали контракт.

Фирма из Барнаула снизила начальную цену на 800 тысяч до 26,28 млн рублей. Ремонт, по условиям контракта, нужно выполнить до 1 ноября 2024 года. Перед этим подрядчику предстоит за 30 дней с даты заключения контракта получить разрешение на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание бывшей городской думы».

Напомним, что об угрозе «сползания» здания горсовета в Омь депутаты сообщили в марте этого года. Для этого и потребовалось снова укреплять фундамент.

Сотрудники «Алтайхимзащиты» раскопают фундамент, сделают гидроизоляцию. после чего засыплют глиняным раствором для большей сохранности. Также в рамках ремонта предстоит восстановить кирпичную кладку и уложить тротуарную плитку.

У барнаульской фирмы, которой с 2007 года владеет Татьяна Демчук, уже есть опыт работы в Омской области: в 2021-м компания ремонтировала систему отопления в здании облправительства, а в 2020-м — бывшее здание Военного собрания на Партизанской.

Без изменения фасада. В центре Омска началась реставрация исторического здания
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Подрядчик#Новости#Историческое здание#Горсовет#Обрушение#Реставрация#Объект культурного наследия
Подпишитесь
Эвакуируют жителей. В омских Нефтяниках вспыхнул спортивный магазин в жилом доме
Вчера, 11:35
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
Вчера, 08:51
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Вчера, 03:56
Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности
Сегодня, 03:47
Стройка завершится? В Омске на Перелета хотят реконструировать двухэтажный гараж
Сегодня, 03:40
Омичам рассказали, кто возместит ущерб жильцам от пожара в магазине на проспекте Мира
Сегодня, 03:11
"