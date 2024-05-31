Барнаульцы за 26 млн рублей спасут здание Омского горсовета от обрушения в реку

Фирма из Барнаула снизила начальную цену на 800 тысяч до 26,28 млн рублей. Ремонт, по условиям контракта, нужно выполнить до 1 ноября 2024 года. Перед этим подрядчику предстоит за 30 дней с даты заключения контракта получить разрешение на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание бывшей городской думы».