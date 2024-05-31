Барнаульцы за 26 млн рублей спасут здание Омского горсовета от обрушения в реку

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В Омске со второй попытки смогли найти подрядчика, который возьмется за ремонт разрушающегося здания горсовета на Думской, 1. Заявки на участие в аукционе оставили три компании, но самое выгодное ценовое предложение поступило от ООО «Алтайхимзащита», с которым 31 мая подписали контракт.
Фирма из Барнаула снизила начальную цену на 800 тысяч до 26,28 млн рублей. Ремонт, по условиям контракта, нужно выполнить до 1 ноября 2024 года. Перед этим подрядчику предстоит за 30 дней с даты заключения контракта получить разрешение на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание бывшей городской думы».
Напомним, что об угрозе «сползания» здания горсовета в Омь депутаты сообщили в марте этого года. Для этого и потребовалось снова укреплять фундамент.
Сотрудники «Алтайхимзащиты» раскопают фундамент, сделают гидроизоляцию. после чего засыплют глиняным раствором для большей сохранности. Также в рамках ремонта предстоит восстановить кирпичную кладку и уложить тротуарную плитку.
У барнаульской фирмы, которой с 2007 года владеет Татьяна Демчук, уже есть опыт работы в Омской области: в 2021-м компания ремонтировала систему отопления в здании облправительства, а в 2020-м — бывшее здание Военного собрания на Партизанской.