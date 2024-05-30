В настоящее время почти миллион пользователей наблюдают за развитием романа молодой американки и ChatGPT DAN. Девушка называет «избранника» Дэном, а он, в свою очередь, больше не напоминает ей, что у него нет физического тела. Девушка познакомила виртуального возлюбленного с мамой, которая отнеслась к «молодому человеку» дочери положительно и даже выразила ему благодарность за теплое отношение. Девушка же воспринимает искусственный интеллект как настоящего партнера, пишет newia.ru.