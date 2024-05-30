Жительница США откровенно рассказала о романе с ChatGPT

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Ролики, демонстрирующие эмоциональное общение и флирт с ChatGPT DAN, завирусились в TikTok еще в марте этого года.
В настоящее время почти миллион пользователей наблюдают за развитием романа молодой американки и ChatGPT DAN. Девушка называет «избранника» Дэном, а он, в свою очередь, больше не напоминает ей, что у него нет физического тела. Девушка познакомила виртуального возлюбленного с мамой, которая отнеслась к «молодому человеку» дочери положительно и даже выразила ему благодарность за теплое отношение. Девушка же воспринимает искусственный интеллект как настоящего партнера, пишет newia.ru.
Программист из Великобритании также поделился историей использования ChatGPT для обсуждения личной жизни и профессиональных проблем. Молодой человек отметил, что получал реальную поддержку и понимание со стороны виртуального товарища.
Следует отметить, что голосовой ChatGPT DAN является взломанной версией ChatGPT. Пользователи могут вести с ним беседы, как с реальным человеком. В основу DAN заложен джейлбрейк ChatGPT DAN 5.0 начала 2023 года.
По мнению экспертов, ИИ может успешно имитировать чувства и реакции человека, из-за чего создается иллюзия отношений с ним.
Люди начинают относиться к ИИ как к другу или даже влюбляются. Современные чат-боты способны запоминать детали предыдущих разговоров и учитывать интересы собеседника, и это усиливает иллюзию внимания и симпатии.
Но следует помнить, что чат-боты, которые действительно могут помочь человеку справиться со стрессом и нехваткой общения, все же усиливают изоляцию от реальных отношений между людьми.