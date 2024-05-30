«Ждем конкретных предложений». Для модернизации парка 300-летия Омска ищут инвестора

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Мэр Шелест заявил, что для того, чтобы парк 300-летия приобрел законченный вид, потребуется значительное финансирование. Однако в настоящее время можно рассчитывать только на инвесторов, в том числе из других городов, которых власти приглашают к сотрудничеству в развитии этой территории.
«Потенциал у парка достаточно большой: на территории Кировского округа проживают 260 тысяч человек, а места для отдыха нет. Первые отклики от потенциальных партнеров мы уже получили, ждем от инвесторов конкретных предложений», — отметил мэр.
В качестве примера Сергей Шелест упомянул парк «Вокруг света», который находится на Зеленом острове. Этот проект успешно развивается, приносит прибыль инвестору и радует омичей и гостей города. Люди приезжают в Омск даже из других регионов, например, из Тюмени, чтобы провести время в этом замечательном месте.