«Ждем конкретных предложений». Для модернизации парка 300-летия Омска ищут инвестора

Мэр Шелест заявил, что для того, чтобы парк 300-летия приобрел законченный вид, потребуется значительное финансирование. Однако в настоящее время можно рассчитывать только на инвесторов, в том числе из других городов, которых власти приглашают к сотрудничеству в развитии этой территории.