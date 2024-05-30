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иллюстрация

«Ждем конкретных предложений». Для модернизации парка 300-летия Омска ищут инвестора

30 мая 2024, 06:36
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ищут инвестора для модернизации парка 300-летия города

Сергей Шелест заявил о необходимости значительного финансирования для завершения благоустройства парка 300-летия. Однако пока можно рассчитывать только на инвесторов из других городов. Мэр уточнил, что уже есть отклики от потенциальных партнеров, и сейчас они ждут конкретных предложений.

Мэр Шелест заявил, что для того, чтобы парк 300-летия приобрел законченный вид, потребуется значительное финансирование. Однако в настоящее время можно рассчитывать только на инвесторов, в том числе из других городов, которых власти приглашают к сотрудничеству в развитии этой территории.

«Потенциал у парка достаточно большой: на территории Кировского округа проживают 260 тысяч человек, а места для отдыха нет. Первые отклики от потенциальных партнеров мы уже получили, ждем от инвесторов конкретных предложений», — отметил мэр.

В качестве примера Сергей Шелест упомянул парк «Вокруг света», который находится на Зеленом острове. Этот проект успешно развивается, приносит прибыль инвестору и радует омичей и гостей города. Люди приезжают в Омск даже из других регионов, например, из Тюмени, чтобы провести время в этом замечательном месте.

«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
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