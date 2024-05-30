В омском доме на Пригородной проведут независимую экспертизу

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:55
В Омске в доме на улице Пригородной проведут экспертизу здания, на фасаде которого пошли трещины. Местные жители связывают проблему с возведением неподалеку нового комплекса «Мирапорт», который строит компания «Причал 55». Подробности сегодня, 30 мая, рассказал мэр Омска Сергей Шелест на пресс-конференции.
«Там занимается Следственный комитет и прокуратура. Все документы, разрешение на строительство были предоставлены. Я выезжал, встречался с местными жителями. Жители договорились провести экспертизу, выбрали компанию. Бывший застройщик это все оплатил. В ближайшее время должны быть какие-то выводы», — сообщил градоначальник.
Проблемы в девятиэтажном доме на Пригородной, 23/2 начались зимой, когда на фасаде двух подъездов насквозь лопнули кирпичи. В конце мая местные жители обратились к руководителю регионального УФСБ. Омичи создали петицию, чтобы остановить стройку нового ЖК.