В омском доме на Пригородной проведут независимую экспертизу

В Омске в доме на улице Пригородной проведут экспертизу здания, на фасаде которого пошли трещины. Местные жители связывают проблему с возведением неподалеку нового комплекса «Мирапорт», который строит компания «Причал 55». Подробности сегодня, 30 мая, рассказал мэр Омска Сергей Шелест на пресс-конференции.