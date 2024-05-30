В канун Дня химика «Полиом» высадил 80 деревьев и кустарников в центре Омска

А вместе с тем, озеленительные работы стали настоящим праздником, куда омичи приходили целыми семьями: участники проекта познакомились с историей озеленения Омска и биографиями энтузиастов дендрологии — Павла Комиссарова, Павла Яшерова и Генриха Гензе. Все эти знания участникам преподнесли в формате экскурсии с гидом, Юлией Петровой. Кроме того, волонтеры могли посетить мастер-класс по росписи эко-сумок, сделанных из переработанных материалов, и угоститься горячим чаем с медом и сладостями.