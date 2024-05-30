В канун Дня химика «Полиом» высадил 80 деревьев и кустарников в центре Омска

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В окрестностях главного корпуса Омского государственного педагогического университета теперь станет еще зеленее: в честь Дня химика сотрудники «Полиома» и студенты педуниверситета высадили 80 саженцев деревьев и кустарников — озеленительные работы проводили под присмотром опытного куратора, руководителя проекта «Кедротека» Максима Чапова.
Большая часть высаженных растений — настоящие «сибиряки», подобранные с учетом всех условий региона: черемуха, сирень, яблоня, голубые ели и сосны, а также рябина и липа. Кроме них сквер украсили кусты гортензии и пятилетняя туя. Над ней, кстати, агрономы «поработали» и в плане дизайна: крона туи подстрижена в стиле японского садового искусства «ниваки».
А вместе с тем, озеленительные работы стали настоящим праздником, куда омичи приходили целыми семьями: участники проекта познакомились с историей озеленения Омска и биографиями энтузиастов дендрологии — Павла Комиссарова, Павла Яшерова и Генриха Гензе. Все эти знания участникам преподнесли в формате экскурсии с гидом, Юлией Петровой. Кроме того, волонтеры могли посетить мастер-класс по росписи эко-сумок, сделанных из переработанных материалов, и угоститься горячим чаем с медом и сладостями.
«Мы назвали этот сквер Сад Семьи, так как сюда пришли наша дружная университетская семья, семья завода „Полиом“, семья общества „Знание“, Российского географического общества и многие другие сообщества, которые хотят менять наш город к лучшему. Студенты естественно-научного факультета, где готовят будущих учителей химии и биологии, вместе с преподавателями помогали планировать этот сад и готовить территорию. Почти все подразделения вышли на посадку и будут заботиться о саде в дальнейшем», — рассказала Наталья Макарова, и. о. ректора ОмГПУ.
Акция, организованная «Полиомом», — часть масштабного экологического проекта «Зеленая среда», запущенного в 2023 году «Газпромнефтью» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». И, благодаря деятельности волонтеров проекта, за минувший год в Омске появилось более десятка новых зеленых пространств: у стадионов, музеев, университетов и набережных. Исторические места тоже не обходят вниманием: в прошлом году на территории рядом с Омской крепостью «Полиом» высадил больше 200 деревьев.
«В конце мае отмечается День химика. Традиционно накануне главного профессионального праздника сотрудники завода высаживают деревья. В этом году мы решили разделить этот праздник с будущими учителями — теми, кто уже через несколько лет будет учить школьников, прививать им любовь к химии и производству», — отметил Павел Евдокимов, генеральный директор завода «Полиом».
Вместе с новыми деревьями в сквере появились и необычные клумбы, сделанные из отслуживших свой срок металлических бочек — в дальнейшем они станут небольшим аптекарским садом, где студенты планируют высадить мяту, эстрагон, мелиссу, валериану и другие лекарственные растения. Кстати, клумбы украшает роспись, сделанная омским художником-граффитистом Иваном Крячко. Кроме того, все саженцы, высаженные участниками проекта по благоустройству территорий, промаркированы специальными бирками, сделанными студентами педуниверситета в технопарке «Кванториум».
Напомним, «Зеленая среда» — это проект по озеленению пространств в городах деятельности «Газпром нефти» благодаря которой по всей стране уже высажено больше 3,6 миллионов деревьев и кустарников. «Зеленая среда» — одна из экологических инициатив программы социальных инвестиций «Родные города», направленной на улучшение жизни жителей регионов деятельности компании.
Кроме того, к улучшению условий жизни в Омске прилагает усилия и завод «Полиом»: предприятие в числе первых подписало соглашение об участии в федеральной программе «Чистый воздух», взяв на себя обязательства по снижению воздействия на атмосферный воздух. Заявленная цель соглашения уже выполнена, но предприятие продолжает работать над уменьшением воздействия на воздух — сейчас «Полиом» разрабатывает специальный факельный оголовок, который обеспечит бездымное горение.