Сколько стоит отдохнуть в Паттайе? Личный опыт путешествия омички

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Прямых рейсов в тайландский город нет, так что здесь варианта два: пересадка или тур с чартерным рейсом. Туры стоят по-разному — все зависит от того, как заранее вы его покупаете, какой отель выберете, на какое время полетите и других факторов. Например, стоимость отдыха в трехзвездочном отеле в течение десяти ночей на двоих стоит 188 тыс рублей. За эти деньги постояльцев также кормят утром.
Дорога может вымотать, так как лететь нужно порядка семи часов. Если лететь с пересадками, то время полета увеличится до 11 часов. Оптимальный вариант — перебраться в Патайю через Бангкок, рассказывает девушка по имени Дарья.
Популярный вид транспорта в городе — трехколесные тук-туки. Стоимость проезда составляет 10 бат. Вы можете выбрать нужный вам маршрут, но иногда перевозчик «импровизирует» и ездит не по плану.
Здесь также ездят открытые пикапы с большим кузовом. Туда можно сесть, есть скамейки для пассажиров. Этот вид транспорта называется сонгтео. Однако если есть необходимость, то для туристов работают такси. Можно попробовать заказать, но порой водители ведут себя непредсказуемо: могут игнорировать заказ или отменяют его на полпути.
Рынок Тепразит — сосредоточение гастрономического наслаждения. Тайская жареная курица Дарью повергла в восторг. Крылышки обойдутся в 40 бат, бедро — в 35 бат.
Здесь есть все, что захочешь: суши (5-10 бат), фрукты, запеченная в соли рыба, шашлык. И, конечно же, то, что вызывает особенный ажиотаж и любопытство — жареные насекомые и морепродукты.
Впрочем можно и не ехать на рынок, а обратиться к продавцу в макашнице. Это такая тележка, которая катается по городу или стоит на одном месте. В этой повозке предлагают различный фастфуд: от сладких блинчиков с ягодами и фруктами до лапши. Блинчики с клубникой и шоколадом стоят 60 бат, а порция лапши — 70 бат.
Разумеется, в Паттайе есть рестораны, кафе. Туристы берут иногда еду навынос и трапезничают прямо на пляже. Но нужно учитывать, что полноценный обед или ужин в заведении обойдется дороже, чем на рынке.
Омичка рассказала, что обычная прогулка по городу может подарить много положительных впечатлений. Ей запомнилась Пляжная улица. В Паттайе всегда много музыки, вечеринок под открытым небом. Но нужно быть предусмотрительнее, поскольку иногда толпа бывает громадной и начинается давка.
Если есть желание, то можно посетить торговые центры, которые впечатляют масштабом. Например, в Terminal 21 все этажи оформлены в виде городов: внутри можно увидеть уменьшенные копии Эйфелевой башни, Тауэрского моста, Пизанской башни и других достопримечательностей.
Дарьей понравился контактный зоопарк «Кхао Кхео». Посетители здесь кормят животных с рук, гладят их и фотографируются. Обитателей при этом достаточно много. Вход для взрослого стоит 750 бат.
В Паттайе проводят экскурсии, а выбора здесь — тьма. Выбирайте маршрут, который приглянется и не забывайте зарядить телефон для селфи.