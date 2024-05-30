Сколько стоит отдохнуть в Паттайе? Личный опыт путешествия омички

Прямых рейсов в тайландский город нет, так что здесь варианта два: пересадка или тур с чартерным рейсом. Туры стоят по-разному — все зависит от того, как заранее вы его покупаете, какой отель выберете, на какое время полетите и других факторов. Например, стоимость отдыха в трехзвездочном отеле в течение десяти ночей на двоих стоит 188 тыс рублей. За эти деньги постояльцев также кормят утром.