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Published Сегодня, 07:29

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Шелест объяснил проблемы с общественным транспортом в Омске кадровым голодом

30 мая 2024, 07:29
Фото: Город55
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Дефицит наблюдается как у муниципальных, так и у частных перевозчиков.

Сегодня, 30 мая, мэр Сергей Шелест на пресс-конференции с омскими СМИ дал оценку проведенной около года назад транспортной реформе и сложившимся из-за этого проблем у омичей.

«Я не думаю, что было бы лучше, если бы транспортной реформы не было. Основная проблема как у частных перевозчиков, так и у Пассажирского предприятия №8 и „Электрического транспорта“ — это кадровый дефицит водителей», — отметил глава города.

Раньше, по словам мэра, на Ленина и других центральных улицах можно было наблюдать проезжающие автобусы с 1-2 пассажирами. Сейчас же транспортные потоки грамотно перераспределены.

Что касается кадрового дефицита, то он наблюдается не только у муниципальных, но и у частных перевозчиков.

«Мы сегодня подняли среднюю зарплату, сами организовываем и проводим выплаты на обучение водителей. Женщин приглашаем на работу, потому что новые автобусы современные, легкие в управлении, там комфортно находиться. Проблему мы решаем, и надеюсь рано или поздно решим ее полностью», — уточнил Сергей Шелест.

Кадровые проблемы есть и в других отраслях. На работу с более высокой зарплатой уходят в том числе и сотрудники ресурсоснабжающих организаций.

Добавим, что мэр также высказался и о состоянии городских дорог и ливневой канализации. Ремонт дорог сейчас ведется в штатном режиме, для этого используются как областные, так и городские финансовые ресурсы.

Мэр Шелест рассказал, как в Омске решают проблему с ливневками
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Перевозчики#Общественный транспорт#Водитель#Зарплата#Новости#Сергей Шелест#Дефицит#Увеличение зарплат#Пресс-конференция
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