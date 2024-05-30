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Антон Курьянов

Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»

30 мая 2024, 03:56
Фото: ХК Авангард
Антон Курьянов

Генменеджер омского «Авангарда» рассказал о контракте с Ткачевым на 600 млн

Нападающий будет играть за «ястребов» до 2029 года.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Договор с хоккеистом рассчитан до 2029 года. По данным издания «Спорт-Экспресс», форвард будет получать в омском клубе по 120 млн рублей в год без учета бонусов. Отметим, что это самая высокая зарплата в Континентальной хоккейной лиге на текущий момент.

«Сейчас нет льготных бонусов, и они все равно влезали бы под потолок зарплат. И вот здесь мы немного пошли друг другу на уступки. Ткачев пошел на уступки по бонусам, а мы сделали уступки по зарплате. То есть нашли обоюдное решение с учетом того, что контракт продлен на срок до пяти лет», — рассказал Курьянов изданию «Матч ТВ».

Генменеджер добавил, что посмотреть на игру Владимира Ткачева болельщики приходят не только в Омске, но и в других городах.

Контракт с форвардом рассчитан на 5 лет. Таким образом, нападающий заработает в клубе не менее 600 млн рублей.

Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Болельщики#Контракт#Зарплата#Игра#Ткачев#Города
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