Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Договор с хоккеистом рассчитан до 2029 года. По данным издания «Спорт-Экспресс», форвард будет получать в омском клубе по 120 млн рублей в год без учета бонусов. Отметим, что это самая высокая зарплата в Континентальной хоккейной лиге на текущий момент.