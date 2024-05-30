Разница зарплат школьных учителей в Москве и регионах достигла 400%

Информацию о доходе педагогов опубликовали в Минпросвещения и Росстат. По их данным, столичный школьный учитель получает в среднем 111,7 тыс рублей ежемесячно, работая на 1,3 ставки. В то же время в той же Костромской области педагог зарабатывает 36,2 тыс рублей. Его доход даже ниже медианной зарплаты, учитель должен работать на 1,65 ставки. Если ему работать за одну ставку, то зарплата составит порядка 19,2 тыс рублей.