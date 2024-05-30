Разница зарплат школьных учителей в Москве и регионах достигла 400%

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 19:00
Информацию о доходе педагогов опубликовали в Минпросвещения и Росстат. По их данным, столичный школьный учитель получает в среднем 111,7 тыс рублей ежемесячно, работая на 1,3 ставки. В то же время в той же Костромской области педагог зарабатывает 36,2 тыс рублей. Его доход даже ниже медианной зарплаты, учитель должен работать на 1,65 ставки. Если ему работать за одну ставку, то зарплата составит порядка 19,2 тыс рублей.
В другом регионе, Ивановской области, учителя в общеобразовательных школах получают 33,9 тыс рублей ежемесячно. А в Брянской области школьный педагог зарабатывает 36,2 тыс рублей, трудясь на 1,3 ставки. В Тамбове при той же нагрузке труд наставника оценивается на 35,6 тыс рублей.
«Новые известия» пишут, что в большинстве регионов Центральной России при работе на одну ставку школьный учитель с высшим образованием получает лишь 20-25 тыс рублей «чистыми». Если специалист увеличит нагрузку до полутора ставок, то доход может быть около 35-38 тыс рублей. Такую зарплату платят продавцу без базового образования в продуктовом магазине.
Молодые люди при этом неохотно идут в школы, а если идут, то практически сразу увольняются. Их не устраивает тяжесть работы и достойно неоплачиваемый труд. Отметим, что педагогов не хватает в 80% регионов страны. По итогу кадровый дефицит закрывается работающими специалистами, на которых идет дополнительная нагрузка.
Эксперты твердят, что зарплату учителей необходимо повысить, тогда проблема в сфере образования решится. По данным на конец 2023 года, ставка учителя составляла в среднем 312 рублей в час, в то время как зарплата рабочего среднего уровня квалификации достигала 314 рублей.