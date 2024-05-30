Прощай, прекрасная няня: подробности жизни и смерти Анастасии Заворотнюк

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
Сегодня утром, 30 мая, умерла российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Как стало известно, ее состояние ухудшилось еще две недели назад.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк на протяжении несколько лет боролась с раком мозга. Страшную болезнь диагностировали у Заворотнюк в 2019 году. Она проходила курс химиотерапии, а также лучевой. Для этого актриса ездила за границу. Однако лечение результатов это не дало — опухоль дала метастазы.
За свою актерскую карьеру она сыграла больше 40 ролей. Ее можно было увидеть и в кино, и на телевидении. Многие помнят Анастасию Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня» (6+). Кроме того, актриса снискала популярность после участия в картинах «Код апокалипсиса» (18+), «Шекспиру и не снилось» (12+), «Неидеальная женщина» (16+).
Анастасия Заворотнюк родом из Астрахани. Дата рождения — 3 апреля 1971 год. Сама актриса позже рассказывала, что на протяжении жизни ее поддерживал отец. Юрий был телережиссером. Заворотнюк была очень близка с папой, он всегда был «за» воплощение ее идей.
Будущая артистка училась в Астраханском педагогическом институте на истфаке. После этого она пошла в Школу-студию МХАТ. Далее ее путь лежал в Московский театр-студию. Руководителем стал Олег Табаков.
Первой ролью Анастасии Заворотнюк стала главная роль в фильме «Машенька» (0+). Дебют состоялся в 1991 году. Помимо актерской работы у нее была отдельная на телевидении. Она вела программы «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Лед и пламень».
Актриса вышла замуж впервые в 1996 году. На протяжении нескольких лет, по 2006 год, Анастасия Заворотнюк была с Дмитрием Стрюковым. У них родились дочь Анна и сын Майкл. После развода со Стрюковым артистка связала свою жизнь с фигуристом Петром Чернышевым. Они заключили брак в 2008 году. На протяжении десяти лет пара посвящала жизнь себе, а в 2018 году у них родилась дочь Мила.
Через год Заворотнюк поставили диагноз — глиобластома головного мозга. С 2019 года актриса и телеведущая ушла с публичного пространства.
Ужасной трагедией смерть артистки назвала фигуристка Ирина Слуцкая. Когда-то они вели с Заворотнюк шоу «Ледниковый период». Она отметила, что Анастасия была очень яркой, профессионалом своего дела и очень хорошим человеком.
«Навсегда запомню ее сногсшибательной и веселой красоткой, воплотившей на экране любимицу многих Няню Вику в сериале „Моя прекрасная няня“. Мы с Настей как-то прониклись друг к другу. Иногда на каких-то мероприятиях она могла подойти и просто взять за руку. В ней было нечто, что очень располагало. И понимаю мужчин, которые теряли из-за нее головы и выясняли отношения. С ней хотелось быть рядом», — рассказала кинокритик Сусанна Альперина.
Актер театра и кино Андрей Ургант рассказал, что ему доводилось играть с Заворотнюк. Он подчеркнул, что она была знаковой фигурой в искусстве и легким отзывчивым человеком. Также в нее «была влюблена половина мужского населения страны, абсолютно заслуженно».
Прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова, пишет телеграм-канал Baza. Это знаковое место — здесь артистка работала с 1993 года вплоть до болезни.
Телеграм-каналы пишут, что Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, где лежит ее отец Юрий. Есть информация, что актрисе резко стало плохо еще две недели назад. Тогда ее дочь Анна экстренно вылетела из Дубая. Она рассказала, что узнала о смерти матери по телефону.
«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — написала Анна в соцсетях.