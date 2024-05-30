Прощай, прекрасная няня: подробности жизни и смерти Анастасии Заворотнюк

Актриса вышла замуж впервые в 1996 году. На протяжении нескольких лет, по 2006 год, Анастасия Заворотнюк была с Дмитрием Стрюковым. У них родились дочь Анна и сын Майкл. После развода со Стрюковым артистка связала свою жизнь с фигуристом Петром Чернышевым. Они заключили брак в 2008 году. На протяжении десяти лет пара посвящала жизнь себе, а в 2018 году у них родилась дочь Мила.