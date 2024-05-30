НПП «Спецтех»: «Лучше участвовать, чем наблюдать, как развиваются конкуренты»

За нами закрепили инструктора Комиссарова Виталия, он помогал нам пройти всю программу от картирования до разработки улучшений. Проводил интересные информационные тренинги, выходил с нами на производственную площадку для оценки и отработки методик бережливого производства. Был составлен план мероприятий по улучшению, который мы успешно реализуем в настоящее время. Кроме того, с нами работали и другие специалисты РЦК по темам производственного анализа, эффективного инфоцентра, декомпозиции целей. Обучение проводилось в нашем проектном офисе и в РЦК. Мы участвовали в «Фабрике процессов», своеобразной деловой игре, позволившей нам на практике убедиться, какие методики или, как сейчас говорят, «лайфхаки» можно применить, чтобы улучшить наши производственные и офисные процессы.