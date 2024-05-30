НПП «Спецтех»: «Лучше участвовать, чем наблюдать, как развиваются конкуренты»

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
ООО Научно-производственное предприятие «Спецтех» специализируется на производстве узлов и агрегатов, необходимых в нефтегазовой, энергетической и других смежных сферах промышленности — и успешно справляется с поставленными задачами уже больше 14 лет. Компания год от года наращивает объемы производства, а среди ее клиентов — самые именитые предприятия, буквально влияющие на экономику всей России. Но даже добившись успеха, «Спецтех» все равно ориентирован на будущее — помощь специалистов нацпроекта «Производительность труда» и новые технологии стали серьезным фундаментом для будущего роста.
Ну, а более подробно обо всех новшествах и преобразованиях, внедренных на производственных площадках «Спецтеха», Городу55 удалось узнать из «первых рук»: об участии в нацпроекте, масштабировании технологии бережливого производства и даже собственных научных исследованиях рассказал Илья Зарембо — Инструктор бережливого производства и начальник цеха ООО «НППСпецтех».
— «НППСпецтех» существует уже больше 14 лет и сотрудничает с крупнейшими корпорациями нефтегазовой сферы страны. Расскажите, чем удалось «зацепить» таких масштабных и требовательных заказчиков?
— Продукция, изготавливаемая на заводе, применяется при строительстве нефте- и газопроводов. «НППСпецтех» изучило современные технологии индукционного нагрева и реализовало инвестиционный проект по созданию трубогибочного производства. В процессе развития компании появилась технология абразивоструйной обработки и нанесения антикоррозионного покрытия. Основная наша цель — это организация предприятия полного цикла переработки.
— Как отмечается на вашем сайте, «НППСпецтех» располагает собственной лабораторией контроля. Почему она понадобилась?
Мы производим детали, к которым заказчики предъявляют повышенные технические требования по прочности, давлению, механическим и химическим свойствам. Мы несем ответственность за качество нашей продукции. Поэтому мы постоянно проводим периодические и типовые испытания используемого сырья и готовой продукции — металлов и покрытий. Это можно эффективно организовать на базе собственной лаборатории. Лаборатория прошла аккредитацию и имеет право проводить испытания для сторонних организаций.
— В прошлом году вы решили принять участие в нацпроекте «Производительность труда». Что сподвигло на это?
Наш завод постоянно работает над проблемой повышения производительности труда, над устранением узких мест и повышением эффективности использования станков и оборудования, производственных площадей. Получив приглашение от регионального центра компетенций к участию в программе «Производительность труда», мы прошли технический аудит, заключили соглашение и присоединились к федеральному проекту. Использование методов научной организации труда и методик, разработанных специалистами, мы сможем быстрее добиться результатов. Программа гарантирует ежегодный прирост производительности труда не менее чем на пять процентов. Думаем, это заинтересовало бы любого здравомыслящего бизнесмена.
— Вы начали внедрять бережливые технологии в цехе индукционного изгиба отвода. Почему именно там? Какие узкие места удалось выявить?
На самом деле, бережливые технологии мы стали внедрять не на одном участке, а сразу масштабировать на всей производственной площадке: ведь все участки нашего завода взаимодействую друг с другом в непрерывном технологическом цикле, и невозможно получить результат, внедряя бережливое производство только в одном цехе. Мы прошли обучение у инструкторов Регионального центра компетенций и теперь самостоятельно проводим тренинги с инженерно-техническим и рабочим персоналом завода. В ходе реализации проекта в первую очередь мы провели картирование процесса и выявили несогласованности технологических циклов рабочих центров. Увидели, что отсутствие четкой маршрутизации заказа приводит к более длительной его обработке, потерям времени, информации и как результат — к браку. Неправильно оборудованные рабочие места мешали быстро выполнять производственные задания. Излишки ТМЦ (товарно-материальных ценностей — прим. Город55) и, наоборот, недостаточное и несвоевременное снабжение самым необходимым приводило к задержке и пролёживанию.
— Как строилось ваше взаимодействие с экспертами Регионального центра компетенций? Как и где вы проходили обучение бережливому производству?
За нами закрепили инструктора Комиссарова Виталия, он помогал нам пройти всю программу от картирования до разработки улучшений. Проводил интересные информационные тренинги, выходил с нами на производственную площадку для оценки и отработки методик бережливого производства. Был составлен план мероприятий по улучшению, который мы успешно реализуем в настоящее время. Кроме того, с нами работали и другие специалисты РЦК по темам производственного анализа, эффективного инфоцентра, декомпозиции целей. Обучение проводилось в нашем проектном офисе и в РЦК. Мы участвовали в «Фабрике процессов», своеобразной деловой игре, позволившей нам на практике убедиться, какие методики или, как сейчас говорят, «лайфхаки» можно применить, чтобы улучшить наши производственные и офисные процессы.
— Как новшества восприняли ваши сотрудники? Легко ли «переключились»? Появились ли у вас уже собственные, внутренние тренеры по бережливому производству?
У нас теперь два сертифицированных тренера бережливого производства, имеющих право проводить тренинги и инструктаж. Мы обучаем сотрудников всех подразделений и цехов. И ключевым моментом обратной связи, на мой взгляд, является комментарий одного из рабочих, маляра цеха АКП, сказавшего после одного из семинаров: «Нужно, чтобы об этом все узнали!». Люди по-другому стали относиться и к работе, и к себе, и к своим коллегам.
— Как компания продвигается в области импортозамещения? Какие планы на производство появились в связи с участием в нацпроекте?
Промышленность нашей страны работает над программой импортозамещения и технологического суверенитета. Мы тоже стараемся внести свой вклад в общее дело и уже создали импортозамещающее производство деталей, разработали технические условия. Кроме того, мы инвестируем в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. Город55), и наш конструкторско-технологический отдел совместно с производством запустил два новых проекта. Когда появятся результаты, мы обязательно расскажем об этом подробнее.
— Какой совет вы могли бы дать потенциальным участника нацпроекта?
Национальный проект по повышению производительности труда даст его участникам ощутимые конкурентные преимущества. Государство помогает нам, и наши цели совпадают. Рост производительности — это рост ВВП. Нам эта программа реально помогла, и не стоит сомневаться: лучше участвовать, чем наблюдать со стороны, как твои конкуренты получают господдержку, развиваются, словом — не стоит стоять в стороне.
К слову, такая возможность — не остаться в стороне от инноваций, — есть у многих омских компаний: для этого руководителям достаточно обратиться к порталу производительность.рф и оставить заявку. Кроме того, проконсультироваться по вопросам внедрения бережливого производства можно бесплатно — в РЦК Омской области по телефону 8 (3812) 40–80–17.