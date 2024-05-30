Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Иллюстрация

Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора

30 мая 2024, 04:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Мэр Омска рассказал о необходимости поделить город между мусорными операторами

В настоящее время в Омске работает региональный оператор «Магнит», который является монополистом.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, на пресс-конференции рассказал, что в городе необходимо подключить к работе операторов по вывозу мусора.

«Много вопросов по регоператору „Магнит“. Не должно быть такой ситуации, что бы в городе-миллоннике был монополист. С моей точки зрения, нужно делить город между, как минимум, тремя операторами, тогда ситуация будет более контролируемая. Сейчас мы всецело зависим от работы „Магнита“», — сообщил Шелест.

Мэр добавил, что проблемой вывоза мусора необходимо заниматься комплексно, а также сообщил о транспортных расходах регоператора.

«Полигоны в пределах города и близлежащие закрыты. В тарифе 70% — это транспортные расходы. „Магниту“ приходится везти мусор в отдаленные районы, что ставит под вопрос экономическую обоснованность тарифов», — заключил Сергей Шелест.

Ранее Город55 рассказывал, что для борьбы с мусорными свалками в Омске и области выделили 112 млн рублей.

Мэр Омска рассказал о судьбе частного сектора в городе
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Тарифы#Магнит#Мэр Омска#Контроль
Подпишитесь
Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
Вчера, 14:24
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Сегодня, 03:56
Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»
Сегодня, 02:54
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену на проезд в городском транспорте
Сегодня, 05:10
НПП «Спецтех»: «Лучше участвовать, чем наблюдать, как развиваются конкуренты»
Сегодня, 05:33
"