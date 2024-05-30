Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, на пресс-конференции рассказал, что в городе необходимо подключить к работе операторов по вывозу мусора.
«Много вопросов по регоператору „Магнит“. Не должно быть такой ситуации, что бы в городе-миллоннике был монополист. С моей точки зрения, нужно делить город между, как минимум, тремя операторами, тогда ситуация будет более контролируемая. Сейчас мы всецело зависим от работы „Магнита“», — сообщил Шелест.
Мэр добавил, что проблемой вывоза мусора необходимо заниматься комплексно, а также сообщил о транспортных расходах регоператора.
«Полигоны в пределах города и близлежащие закрыты. В тарифе 70% — это транспортные расходы. „Магниту“ приходится везти мусор в отдаленные районы, что ставит под вопрос экономическую обоснованность тарифов», — заключил Сергей Шелест.
Ранее Город55 рассказывал, что для борьбы с мусорными свалками в Омске и области выделили 112 млн рублей.