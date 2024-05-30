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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:41

иллюстрация

«Мне тоже не нравится». Мэр Шелест высказался о кронировании деревьев в омских парках

30 мая 2024, 08:36
Фото: Город55
иллюстрация

Шелест заявил, что ему не нравится вид деревьев в омских парках после их обрезки

Мэр Шелест признался, что ему не нравится внешний вид деревьев после обрезки крон. В будущем в городе планируют решить эту проблему, заменив обрезанные деревья новыми в рамках плановой посадки. Это позволит избежать появления торчащих стволов.

В Омске продолжаются обсуждения по поводу вырубки деревьев в городских парках. Так, например, по факту вырубки деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Пока эксперты МВД проводят экспертизу спилов с пней, омичи, вдохновленные этой темой, начали писать стихи о вырубке деревьев.

Сегодня мэр Шелест рассказал о своем отношении к вопросу озеленения в нашем регионе. Он поделился, что ему не нравится, как выглядят деревья после обрезки крон.

«Мне тоже не нравится, как выглядит кронирование, но через год-два деревья приобретают нормальный вид. Постепенно будем эту проблему решать — надо будет идти на плановую замену, чтобы этих торчащих стволов не было», — уточнил Сергей Шелест.

Напомним, что в Омской области продолжается работа над законопроектом, который будет регулировать вопросы охраны зеленых насаждений. Планируется провести инвентаризацию деревьев, поставить их на учет и сделать более прозрачным процесс вырубки, обрезки и пересадки растений.

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