«Мне тоже не нравится». Мэр Шелест высказался о кронировании деревьев в омских парках

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Омске продолжаются обсуждения по поводу вырубки деревьев в городских парках. Так, например, по факту вырубки деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Пока эксперты МВД проводят экспертизу спилов с пней, омичи, вдохновленные этой темой, начали писать стихи о вырубке деревьев.
Сегодня мэр Шелест рассказал о своем отношении к вопросу озеленения в нашем регионе. Он поделился, что ему не нравится, как выглядят деревья после обрезки крон.
«Мне тоже не нравится, как выглядит кронирование, но через год-два деревья приобретают нормальный вид. Постепенно будем эту проблему решать — надо будет идти на плановую замену, чтобы этих торчащих стволов не было», — уточнил Сергей Шелест.
Напомним, что в Омской области продолжается работа над законопроектом, который будет регулировать вопросы охраны зеленых насаждений. Планируется провести инвентаризацию деревьев, поставить их на учет и сделать более прозрачным процесс вырубки, обрезки и пересадки растений.