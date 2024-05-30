«Мне тоже не нравится». Мэр Шелест высказался о кронировании деревьев в омских парках

В Омске продолжаются обсуждения по поводу вырубки деревьев в городских парках. Так, например, по факту вырубки деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. Пока эксперты МВД проводят экспертизу спилов с пней, омичи, вдохновленные этой темой, начали писать стихи о вырубке деревьев.